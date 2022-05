Kein privater Solarpark auf elf Hektar: Lage im Schutzgebiet ungeeignet

Von: Charlotte Borst

Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage ist südlich der Echinger Straße und westlich der Kreuzstraße nicht möglich. © Foto: dpa Oliver Berg

Guter Ansatz, falscher Ort: Der Unterschleißheimer Bauausschuss lehnte die Bauvoranfrage eines Landwirts ab. Er wollte einen riesigen Solarpark südlich der Echinger Straße bauen.

In Unterschleißheim will ein Grundeigentümer an der „politisch geplanten Umstellung auf erneuerbare Energien“ mithelfen: Er beantragte für seine größtenteils brach liegenden Äckern die Bauvoranfrage für eine riesige Photovoltaikanlage, die wohl Hunderte von Haushalten mit Strom versorgen könnte.

Modulfelder auf elf Hektar

Der Grundstücks- und Bauausschuss lehnte dies jedoch einstimmig ab: Es sei eigentlich „eine tolle Angelegenheit“, sagte Thomas Stockerl, der Referent des Bürgermeisters: „Aber wir sind hier im Wasserschutzgebiet“, da seien bauliche Anlagen verboten. Die privaten Flächen – südlich der Echinger Straße, westliche der Kreuzstraße – sind elf Hektar groß, wovon sechs im Wasserschutzgebiet liegen. Eine der Flächen ist bewaldet, die Bäume müssten gefällt werden.



Geeignet wären Flächen östlich der A92

Die Verwaltung hält hier eine PV-Anlage noch aus weiteren Gründen für ungeeignet: Die riesigen schwarzen Modulfelder würden an die städtische Ausgleichsfläche und an die Wohnbebauung angrenzen. „Wir sind hier im Naherholungsgebiet“, sagte Thomas Breitenstein (SPD), „hier ist nicht der richtige Ort.“ Er beanstandete aber, dass die Begründung der Verwaltung in einem etwas „zu ablehnenden Tenor“ verfasst sei: „Wenn so etwas in besserer Lage beantragt wird, sollte die Stadt offen dafür sein.“ Auch über Agri-PV-Anlagen könne man nachdenken. „Wenn ein Landwirt da investieren will, um sich Ertragsmöglichkeiten zu eröffnen, ist das nichts Verwerfliches.“



Geeignet hält die Stadt Flächen östlich der A 92. Hier planen die Stadtwerke auf einer städtischen Fläche einen Solarpark, für den es EEG-Fördermittel geben soll.