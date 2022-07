„Antrag zur Unzeit“: Keine Mehrheit für Solidaritätspartnerschaft mit ukrainischer Stadt

Von Charlotte Borst schließen

Für eine Solidaritätspartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt fand sich im Unterschleißheimer Stadtrat keine Mehrheit. Sehr zum Unverständnis von ÖDP und Grüne.

Unterschleißheim – Unterschleißheim schließt keine Solidaritätspartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt. Mitten im Krieg komme der Antrag zur Unzeit, begründete CSU-Fraktionssprecher Stefan Krimmer seine Ablehnung. Der Antrag von Grünen und ÖDP wurde in der Stadtratssitzung gar nicht erst zur Beratung angenommen. Er scheiterte mit 14:14. Sozialreferentin Lissy Meyer (Grüne) und Bernd Knatz (ÖDP) hätten ihre Argumente für eine Solidaritätspartnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine gerne angeführt, doch dazu kommt es nun nicht mehr.

Auf Nachfrage berichtet Meyer, es gebe in der Stadt bereits eine engagierte Gruppe, in der zwei Ukrainerinnen mit Unterschleißheimern Spenden sammeln und Hilfsangebote organisieren. Sie kaufen Medikamente und Verbandsmaterial, sammeln aber auch Kleidung und dringend benötigte Schuhe. „Da kamen wir auf die Idee, eine Solidaritätspartnerschaft zu organisieren“, denn am schnellsten und effektivsten sei die Hilfe, wenn man die Menschen kenne und sie gezielt unterstütze, „wenn man genau weiß, wohin die Hilfsgüter gebracht werden und für welche Zwecke das gespendete Geld verwendet wird.“ Für die Stadt würden zunächst keine Kosten anfallen. Es gehe darum, Projekte zu organisieren und den Menschen Mut zu machen.



„Lichterketten und Benefizkonzerte sind die richtigen Wege.“

CSU-Fraktionssprecher Krimmer sagte in der Stadtratssitzung: „Wir haben nichts gegen Solidarität mit der Ukraine. Wir finden die Ziele aller Ehren wert. Der Antrag ist sicher gut gemeint. Aber er kommt mitten im Krieg zur Unzeit.“ Er betonte: „Lichterketten und Benefizkonzerte sind die richtigen Wege.“



Lissy Meyer hielt Krimmer entgegen: „Der Antrag ist nicht nur gut gemeint, er ist wichtig.“ Die Menschen bräuchten jetzt Hilfe. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) setzte sich für die Annahme des Antrags ein: „Wir hatten uns geeinigt, eingehende Anträge im Stadtrat zunächst anzunehmen und erst anschließend in den Ausschüssen in der Sache zu diskutieren.“ Diese Chance sollte auch dieser Antrag bekommen, damit man mehr über Motivation und Idee erfahre.



„Wir finden auch so Wege“

Mit der CSU stimmten einzelne Stadträte der Freien Bürger, SPD, FDP und AfD. Da zahlreiche Stadträte im Verlauf der Sitzung gegen weitere Antragsannahmen stimmte, kündigte Böck an, das Thema im Ältestenrat besprechen zu wollen.



Gegenüber dem Münchner Merkur sagte Lissy Meyer, der Arbeitskreis werde weitermachen: „Wir finden auch so Wege.“ Als Sozialreferentin warnte sie davor, „dass bürgerschaftliches Engagement im parteipolitischen Geplänkel abgewählt wird.“

