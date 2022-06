Keiner weiß, was drin ist: Blindversteigerung von Flughafen-Fundsachen

Von: Andreas Sachse

„Verdammt, da hab ich keine Ahnung von“: Silvester Sertl (r.) erwarb einen der Überraschungskoffer, vollgestopft mit Werkzeug. Seine Kellner-Kollegen trösteten ihn. © Dieter Michalek

Auf dem Lohhofer Volksfest hat der Flughafen Fundsachen versteigt, die sich über die Zeit angehäuft hatten. Der Witz: Was in den Koffern war, wusste keiner vor der Versteigerung.

Unterschleißheim – Für die Mittagsstunde ist das Festzelt in Lohhof ungewöhnlich gut gefüllt, als Alfred Mittermeier zum vertrauten Singsang anhebt. Erst mal richtig heiß gelaufen, wechselt die Stimme des Auktionators in ein Kauderwelsch. Ganze Silben werden verschluckt, Konsonanten rollen über Vokale hinweg. „Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten...“ Ein paar Uhren sind verkauft. Elektronik, Schmuck, Zippos, ein rosafarbenes Kuschelschwein, Orchideendünger, ein Brautkleid und jede Menge Schirme: An die 200 Fundsachen, die sich so am Flughafen angesammelt haben, bringt Alfred Mittermeier in den nächsten drei Stunden an den Mann.

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Auktionator Alfred Mittermeier. © Dieter Michalek

Als Kabarettist in Dorfen (Kreis Erding) zu einiger Bekanntheit gelangt, zieht Mittermeier seit geraumer Zeit durch die Lande, um im Fundbüro des Flughafens Platz zu schaffen. Tatsächlich geht Fundbüro-Chef Josef Rankl sogar von 500 Fundsachen aus. Mit Themenkoffern, den Ü-Eiern der Auktion, peppt das Flughafen-Team die Show zusätzlich auf. Ein schnittiger Samsonite-Koffer, angefüllt mit Sportklamotten, Spielzeug oder Kopfbedeckungen. Das macht schon was her. „Es geht um die Überraschung“, sagt Rankl.

Die Hoffnung auf den großen Fund lässt so Manchen im Zelt den Inhalt seiner Geldbörse überschätzen. Unterdessen heizt Alfred Mittermeier die Stimmung weiter an: „Leute, heut’ ist Schnäppchenmarkt! Wir loben sonst ganz andere Preise aus.“ Auf 925er-Gold und dergleichen haben es die di Bellas nicht abgesehen. Pietro (46), ein Taxler aus Unterschleißheim, und Manuela (34) gehen es ruhig an. Ihren Kindern, Leo (11), Lukas (9) und Matteo (2), wollen sie ein tolles Erlebnis bieten. Das gilt auch für Emilio, den sie am 3. September als Neuzugang erwarten. „Ist noch unterwegs“, lacht Pietro, der sein Schicksal, vom Herrgott mit Jungs beschenkt zu sein, mit Freuden trägt.

Warnleuchte, Scheibenwischer und Co.: Lukas Schreppel hat einen Koffer mit Autozubehör ersteigert. © Dieter Michalek

Am Tisch neben der Bühne sind in Tracht gewandete Mitarbeiter des Festwirts bemüht, einen Kollegen aufzurichten. Silvester Sertl (56) erwarb einen dieser Überraschungskoffer, vollgestopft mit Werkzeug. Bohrmaschine, Flex. „Verdammt, da hab ich keine Ahnung von.“ Der Taufkirchner wirkt ziemlich geknickt, scheint bei investierten 130 Euro aber nicht wirklich im Nachteil zu sein.

Eine Motorsäge im Arm, kreuzt Marian Crista (31) seinen Weg. Wer, zur Hölle, vergisst bloß so ein Riesengerät am Flughafen? Crista ist das wurscht, er weiß, was er damit anstelle: „Ist für den Vater!“ Der werkelt gern. Mittlerweile ist auch Silvester wieder bei Laune. „Daheim in Ungarn, wo die Mutter grad baut, gibt’s jede Menge Handwerker. Bloß kein richtiges Werkzeug.“

Bisweilen fragt man sich tatsächlich, was die Leute dazu treibt, so merkwürdige Dinge am Flugplatz liegen zu lassen, wie Kindersitze, Trageboxen für Hunde, eine Strandmuschel, den Ehering? Fundbüro-Chef Rankl weiß Antwort: Stress im Sicherheitsbereich, auf dem Klo. Streit beim Verladen der Familienkutsche in der Tiefgarage. Und dann noch der Klassiker: „Hast du’s mitgenommen? – Nee, ich denke, du achtest drauf!“

FCB-Fanartikel ergatterten Pietro di Bella und seine Söhne Luka (M.)und Leo – doch der ist Juventus-Turin-Fan. © Dieter Michalek

Auf einmal kommt Bewegung am Tisch von Familie Di Bella. Für einen Hunderter hat Papa Pietro eine Reisetasche voller FCB-Zeugs ergattert. Das Bayern-Virus geht um, als sein Ältester die Tasche aufreißt. „Papa, schau!“ Leo zerrt ein knallrotes Nackenkissen hervor. Trikot, Trainingsjacke, Schuhe. Der Papa grinst und hält ein FCB-Trikot vor die Kamera. Hat es sich gelohnt? Pietro deutet auf einen roten Schal, an dem noch das Preisschild prangt. „20 Euro für den allein.“ Derweil untersucht Leo ein paar FCB-Aufnäher. Bayern-Fan, oder? Alles gut? „Nicht ganz“ antwortet der Elfjährige. Sein Herz schlägt eigentlich für Juventus Turin, den italienischen Rekordmeister.

