Mehr Ruhe für Lohhof-Süd: Aktionsbündnis fordert besseren Lärmschutz

Von: Charlotte Borst

Die Auto rauschen an Lohhof-Süd vorbei. (Symbolbild) © toa55 PantherMedia

Auf der Kreuzstraße rauscht der Verkehr vorbei, sehr zum Leidwesen der Anwohner in Lohhof-Süd. Ein Aktionsbündnis fordert daher nun besseren Lärmschutz.

Unterschleißheim – Anwohner in Lohhof-Süd fordern einen besseren Lärmschutz. Sie appellieren an den Stadtrat, bei der Abstimmung über den neuen Bebauungsplan für das Baugebiet „Mehr-Generationen-Wohnen“ die Bestandsbebauung entlang der Kreuzstraße durch die gleichen Maßnahmen zu schützen wie die neue Bebauung.

Gleichzeitig begrüßen sie ein neues Wohngebiet, fordern aber eine geringere Baudichte im benachbarten Neubaugebiet, weil sonst mit noch mehr Lärm zu rechnen sei. Die bestehenden Wohnhäuser würden durch die „massiver Geschossbebauung“ noch deutlich mehr Lärm ausgesetzt, da mit neuen Anwohnern und Angestellten der Verkehr auf der Kreuzstraße zunehme. Das Aktionsbündnis gegen Gestank und Krach e.V. fordert, dass Lärmschutz für alle Anwohner städtebaulich in der Bauplanung verankert wird.

Schalltechnische Gutachten

Schalltechnische Gutachten, die die Stadt in Auftrag gegeben hat, belegen, dass der Lärm entlang der Kreuzstraße bereits heute gesundheitsschädigend ist, sowohl bei Tag als auch Nacht. Zudem sei die Wirkung des Flüsterasphalts durch die Anhebung auf Tempo 70 mittlerweile aufgehoben und der Belag nach Jahren verschmutzt, erklärt Eckhard Kirchner, Sprecher des Aktionsbündnisses, der einen Brief an den Stadtrat geschrieben hat.

Während für das neue Baugebiet „Mehr-Generationen-Wohnen“ an der Kreuzstraße (St 2053) ein hoher Lärmschutz vorgesehen ist, belastet die Bewohner im bestehenden Wohngebiet vor allem der Schwerlastverkehr zum Gewerbegebiet Hartwiesen und nach Hochbrück.

„Es gibt keine Staatsstraße außer der Kreuzstraße, auf der...“

1106 Pkw, 646 Laster und 407 Motorräder brausen pro Tag über die St 2053, das belegen Daten aus dem Jahr 2021, die der Bayerische Straßeninformationsdienst veröffentlicht hat. „Die Kreuzstraße in Lohhof-Süd ist unter vergleichbaren Straßen im Landkreis München, der Straßenabschnitt mit dem zweithöchsten Verkehrsaufkommen und der höchsten Anzahl von Schwerlastern und Motorrädern pro Tag“, sagt Kirchner. Dazu komme, dass auf der Kreuzstraße (St 2053) in Lohhof-Süd auch nach dem Ortsschild – also innerorts – Tempo 70 erlaubt ist.

Das Aktionsbündnis ist eine äußerst aktive Truppe: „Wir haben uns ins Auto gesetzt und sind alle Staatsstraßen im Landkreis abgefahren“, erklärt Kirchner: „Es gibt keine außer der Kreuzstraße, auf der innerorts Tempo 70 erlaubt ist.“ In Grünwald sei sogar schon weit vor dem Ortsschild Tempo 30 ausgeschildert.

Die Stadt Unterschleißheim hat bereits eine Geschwindigkeitsreduzierung gefordert und dies bei einem Ortstermin mit dem Straßenbauamt und dem Landratsamt München diskutiert – ohne Erfolg. Im Bereich der Fröttmaninger und Freimanner Straße ist vor Jahren eine etwa 50 Meter lange Lärmschutzwand errichtet worden, allerdings fehlerhaft. „Sie ist mindestens einen Meter zu kurz. Denn die Straße liegt einen Meter höher als der Grund, sodass der Lärmschutz nicht effektiv ist“, erklärt Kirchner. Zwar hat der Stadtrat bereits beschlossen, dass der Lärmschutz saniert wird und die Stadt auch die Kosten übernimmt, „aber daneben gibt es an der Kreuzstraße viele andere Häuser, die ohne Lärmschutz sind unter dem Verkehr und besonders unter den Lastern leiden.

