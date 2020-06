„Kontaktverbot“: Unterschleißheimer Band covert Wolfgang Ambros mit Corona-Song

Eine Band aus Unterschleißheim hält für den Austro-Pop die Fahne hoch. Nun hat die Lohhofer Truppe einen Youtube-Kanal gestartet. Mit einem spritzigen Wolfgang-Ambros-Coversong samt Video.

Unterschleißheim–Vieles im Leben ist scheiße, aber manches ist leiwand. So lautet das Motto der Unterschleißheimer Austro-Cover-Band „Dr. Ösi und die Chefpartie“ Unter „scheiße“, um im Duktus zu bleiben, dürfte die Tatsache fallen, dass die fünfköpfige Truppe in den vergangenen Monaten keine Bühne bespielen durfte. Leiwand – auf Hochdeutsch übersetzt gefällig bis großartig – ist das, was die Band aus dieser Zumutung gemacht hat.

Wer ihren frisch eingerichteten Youtube-Kanal „Leiwand TV“ aufruft, sieht sich einer Nachrichtensprecherin gegenüber, die mit einem seriösen Nicken ein Wolfgang-Ambros-Cover ankündigt: Dessen Klassiker „Lokalverbot“ haben die Unterschleißheimer in ein pandemiekonformes „Kontaktverbot“ umgetextet.

+ „Kontaktverbot“ singt Helmut „Dr. Ösi“ Eder vor dem besprühten Lohhof-Stromkasten am Sportpark. © privat/Youtube/ja

Und gleich ein dazu passendes Video gedreht, jeder der Musiker seinen Teil allein für sich. Der Bassist Roland Stöhr zupft darin seine Saiten auf dem Klo; Drummer Martin Richmann rührt im Schaukelstuhl wippend den Jazzbesen; Gitarrist Peter Fischer sitzt daheim auf seinem Gartenbankerl; zwischen Rechen und Leitern hat sich Eugen Holzmann mit Mundschutzmaske sein Piano auf zwei Arbeitsböcke in die Garage gestellt. Und vor einem Stromkasten mit aufgesprühtem Lohhof-Lebkuchenherz seufzt Frontmann Helmut Eder alias „Dr. Ösi“ in geübtem Ambros-Idiom: „Wos soll i nur doa, I fühl mi halb tot; es is Kontaktverbot...“

Einfach zugeflogen, erzählt Eugen Holzmann, ist ihm der Text. Im Video greift er auch mit Lodenhut in seiner Gartenhütte in die Steirische. Wie alle Bandmitglieder ist er großer Wolfgang-Ambros-Fan – die fünf Männer zwischen 40 und 63 haben sich ganz der Pflege des österreichischen Rock- und Popmusik verschrieben. Vermutlich liegt es am Schmäh, ganz genau erklären können sie ihre Leidenschaft selber nicht. Mit einem Repertoire von Ambros über Reinhard Fendrich und Hubert von Goisern bis Ostbahn-Kurti touren sie vor allem in und um Unterschleißheim – eine Institution sind sie auf dem Lohhofer Volksfest und der Gewerbeausstellung UGA.

+ Bassist Roland Stöhr greift auf dem Klo in die Saiten. © privat/Youtube/ja

Ideen für weitere Ambros-Corona-Songs hätte er schon noch, sagt Holzmann, der Kreativkopf der Gruppe. „Corinna, Corinna, sog wo bleibst du so lang?“ – böte sich als Corona-Kalauer an – „...warum bleibst du so lang?“ Von „Es lebe der Zentralfriedhof“ lässt die Band dagegen lieber die Finger. Zu makaber. Und überhaupt: „Irgendwann nudelt sich das Corona-Thema ab“, sagt Holzmann. Videos drehen will die Band aber auch künftig; zum Beispiel bei den nun in Unterschleißheim geplanten Online-Konzertübertragungen aus dem Bürgerhaus. Die Band sammelt schon Ideen. Damit „Leiwand TV“ auf Youtube kein One-Hit-Wonder wird. Und damit das Leben nicht nur scheiße, sondern auch ein bisserl leiwand bleibt.