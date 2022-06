Lohhofer Volksfest: Die schönsten Bilder vom Umzug der Vereine

Von: Andreas Sachse

Teilen

Royale Begleitung: Die Stadtkapelle zog mit der Unterschleißheimer Starkbierkönigin ein. © Gerald Förtsch

Mit dem Umzug der Vereine ist das 69. Lohhofer Volksfest offiziell gestartet. Hier gibt‘s die schönsten Bilder.

Unterschleißheim – Dem ein oder anderen Musiker stand eine Schweißperle auf der Stirn, als die Stadtkapelle endlich den Festplatz erreichte. Mit dem Umzug der Vereine ist das 69. Lohhofer Volksfest auch offiziell gestartet. Tatsächlich war der Festplatz bereits gut besucht, als das Spiel der Musikanten den Umzug aus der Ferne ankündigte. Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen schoben sich Burschen und Deandl, der SV Lohhof, die Feuerwehr, Schlosspfeiffer, Siebenbürger Sachsen, Wasserwacht, VdK und Bienenzüchter durch die Sicherheitssperren am Eingang. In Erwartung der ersten frisch gezapften Maß wandte sich der Zug Richtung Festzelt. Die Besucher jubelten ihnen zu, nicht wenige hielten bereits ein kühles Helles in der Hand.

Der junge Schildträger der Feuerwehr Riedmoos. © Gerald Förtsch

Endlich in „Lena’s Festzelt“ angelangt, lief der Betrieb auf Hochtouren. Erkennbar gut gelaunt, schien Bürgermeister Christoph Böck (SPD) über den hölzernen Boden geradewegs zu schweben. Zwei Schläge hatte er am Vortag bloß für den Anstich gebraucht, die, wie später am Tag an den Biertischen zu hören war, wahrscheinlich bedeutsamste Amtshandlung eines Bürgermeisters. „Und das war nicht mal Rekord“, sagte Böck und lächelte zufrieden. Die Zwei schafft er inzwischen im Schlaf.

Der Schleißheimer Burschen- und Deandlverein. © Gerald Förtsch

Kurz darauf hieß Böck die Besucher zum diesjährigen Volksfest willkommen, dem ersten echten Vergnügen frei von Einschränkungen der Corona-Ära: „Schee, dass Ihr alle gekommen seid!“ Das Zelt war zu gut zwei Dritteln gefüllt. Für den Abend erwartete Angelika Fontenot, die neue Festwirtin in Lohhof, ein volles Haus. 1500 Gäste, da passte dann keine Maus mehr rein.

Die Schleißheimer Schlosspfeiffer. © Gerald Förtsch

Am Vortag war es unter ähnlichen Bedingungen zu gewissen Verstimmungen gekommen. Gäste erzählen, nach dem Anstich mitunter bis zu eine Stunde auf ihre Mass gewartet zu haben. Böck wirbt um Verständnis: Neues Team in Extremsituation! Es brauche nun mal seine Zeit, bis die Räder ineinandergreifen. Inzwischen ist das Radwerk geölt. Im Jahr vor Corona hatten Angelika Fontenot und ihre Familie mit „Lena’s Almhütte“ Erfahrungen im Umgang mit den Unterschleißheimern gesammelt. Nach Anfangsschwierigkeiten mit dem ersten Fass Augustiner am Freitag lief es dann in „Lena’s Festzelt“ wie geschmiert. „Wir sind doch alle Profis“, sagte die neue Wirtin.

Am Umzug nahmen auch Abordnungen von Wasserwacht und BRK. © Gerald Förtsch

Mittlerweile hatte es um die 30 Grad. Das Augustiner floss in Strömen. Sandro (54) und Tanja (47) Hanrieder aber ist heute nicht nach Bier. Einfach mal wieder übers Volksfest schlendern. Das passt schon. Tatsächlich aber hat Sandro seine Tanja aufs Moped geladen, um bei Familie Geier auf dem Festplatz ein paar Schoko-Früchte zu verspeisen.

Voller Vorfreude kam die dreijährige Marie mit ihren Eltern Christine und Alexander Ramsel aufs Volksfest. © Gerald Förtsch

Ein paar Meter weiter schob die dreijährige Marie ihre Eltern Christine (38) und Alexander (43) zum Kinderkarussell. Familie Ramsel wohnt gleich ums Eck. Der Duft nach Zuckerwatte und süßen Crêpes in der Luft, in den Ohren die fröhlichen Klänge vom Volksfestplatz, lag Töchterchen Marie den Eltern schon den ganzen Tag in den Ohren. Die beiden wollten es ruhig angehen lassen: „Mal schaun, was kommt“, sagte Sandro Ramsel, derweil zerrte die kleine Marie an seinen Hosenbeinen. Sie wollte endlich Karussell fahren.