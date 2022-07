Michael-Ende-Schule: Neubau kostet immer mehr - Einsparungen wieder dahin

„Wäre verkehrt, Planung abzubrechen“

Beim Neubau der Michael-Ende-Schule hatte die Stadt Unterschleißheim den Rotstift angesetzt. Doch die Einsparungen sind schon wieder dahin.

Unterschleißheim – Starken Gegenwind erlebt die Stadt Unterschleißheim bei der Umsetzung ihrer Bauprojekte. Nicht nur für die Sanierung der WC-Anlage im Bürgerhaus sind die Baukosten mit 236 000 Euro absurd hoch. Auch beim Neubau der Michael-Ende-Grundschule mit integrierter Musikschule kommt die Stadt unter Druck.



Vor Kurzem sollte die Schule noch 70 Millionen kosten. Doch dann kam die Corona-Krise, die Stadt setzte den Rotstift an, plante mit dem zeitgemäßen pädagogischen Programm „Kooperativer Ganztag“ neu, verzichtete auf die Tiefgarage und reduzierte in Absprache mit den Nutzern das Raumprogramm. So wurden die Kosten auf 57 Millionen Euro gedrückt. Doch jetzt sind die Baupreise um etwa 23 Prozent gestiegen: „Die Stahl- und Betonherstellung ist besonders kostenintensiv“, erklärte der begleitende Bauexperte in der Sitzung des Bauausschusses. Das Gebäude in Betonstahlbau soll jetzt 67,4 Millionen Euro kosten, inklusive einer Risikoreserve von fünf Prozent. Der Stahlpreis habe sich verdoppelt, erklärte der Experte, auch kraftstoffintensive Arbeiten hätten sich stark verteuert.



„Es besteht noch ein bisschen Hoffnung“

Doch die Stadt muss aufgrund geringerer Gewerbesteuereinnahmen jeden Euro zweimal umdrehen. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) will Kurs halten: „Es besteht noch ein bisschen Hoffnung. Es wäre verkehrt, die Planung an dieser Stelle abzubrechen.“ Bis September soll weitergeplant werden, eventuell gibt es noch Einsparpotenzial. Auch mit den Architekten will man verhandeln, um Honorare herabzusetzen. Dann soll der Stadtrat im Herbst im Rahmen der Haushaltsberatungen diskutieren, ob die Stadt die Kostensteigerungen verkraften kann, „oder ob ein Stopp eingelegt werden muss“, schlug Böck vor. Einstimmig wurde dieses Vorgehen beschlossen.



Ein Risikofaktor ist auch, dass der Freistaat keine Förderung zugesagt hat. Ein Zuschuss ist aber schon eingeplant. „Die Förderrichtlinien werden immer noch verhandelt. Die Staatsregierung kommt nicht zu Potte“, kritisierte Manfred Riederle (FDP).



„Das sollte man aussitzen, bis der Ukrainekrieg vorbei ist.“

Weniger gelassen nahm der Bauausschuss die nächste Baukostensteigerung auf. An der Unterschleißheimer Mittelschule sind drei Flachdächer undicht. Auch Brandschutz und Wärmedämmung sind auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Maßnahme war schon 2020 im Haushalt vorgesehen, wurde aber verschoben. Die Kosten steigen nun von 1,6 Millionen Euro auf 1,95 Millionen, inklusive eines Puffers von 200.000 Euro liegen sie schließlich bei 2,15 Millionen Euro. „Wir wollen im September mit den Bauarbeiten beginnen“, sagte die Mitarbeiterin der Bauverwaltung. Wenn man die Dachsanierung auf die lange Bank schiebe, würden die Probleme größer.

FB-Stadtrat Martin Reichart nannte diese Kosten „absurd“. Offensichtlich reibten sich Unternehmer die Hände, „die wollen sich unanständig bereichern“, sagte er: „Das sollte man aussitzen, bis der Ukrainekrieg vorbei ist.“ SPD-Stadtrat Thomas Breitenstein plädierte dafür, zuerst das Dach der Turnhalle zu sanieren. Der Bauausschuss setzte den Punkt ab. Nun soll der Stadtrat am 28. Juli entscheiden, ob alle drei Dächer saniert werden oder zunächst nur eines.

