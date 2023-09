Mit Schockanruf: Betrüger prellen alte Dame um 10.000 Euro

Von: Günter Hiel

Schockanrufe sind eine besonders üble Betrugsmasche (Symbolbild) © DPA/karl-Josef hildenbrand

Ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht und müsse in Haft, wenn sie nicht sofort Kaution zahle. Mit diesem Schockanruf haben Betrüger eine alte Dame in Unterschleißheim terrorisiert. Stundenlang.

Unterschleißheim - Am Freitag, 1.. September, zwischen 14.15 Uhr und 15.30 Uhr, ist eine über 80-jährige Unterschleißheimerin auf ihrem Festnetztelefon von einem angeblichen „Herrn Schneider der Polizei Oberschleißheim“ kontaktiert. Der behauptete, ihr Sohn „Christian“ habe einen Autounfall verursacht, bei dem eine junge Frau ums Leben gekommen sei. Sie, die Mutter, müsse eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro zahlen.

Die eingeschüchterte Dame übergibt knapp 10.000 Euro in einem Kuvert

Da die alte Dame diese Summe nicht zu Hause hatte, wurde ein Barbetrag von knapp zehntausend Euro zur Übergabe vereinbart. Gegen 15.30 Uhr erschien ein unbekannter Abholer vor dem Haus, dem die eingeschüchterte Rentnerin ein Kuvert mit Bargeld übergab. Der telefonische Kontakt zu der alten Dame wurde erst nach weit über eineinhalb Stunden beendet, so lange wurde sie unter Druck gesetzt. Während des gesamten Tatzeitraumes wurde die Seniorin durch insgesamt drei unbekannte Täter mit verschiedenen Charakteren sowohl am Festnetztelefon als auch am Mobiltelefon in der Leitung gehalten.

Nach Kontakt mit dem Sohn ruft der sofort die echte Polizei

Nach Abbruch des Telefonats kontaktierte die Rentnerin ihren Sohn, der natürlich keinen Autounfall gehabt hatte und sofort die Polizei verständigte. Die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Abholer war ein junger Mann

Den unbekannten Abholer hat die Unterschleißheimerin so beschrieben: circa 23 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank; bekleidet mit schwarzer Jeans, Jeansjacke, trug ein Cappy und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Polizei sucht Zeugen

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Elisabethstraße, Münchner Ring und Margaretenanger in Unterschleißheim Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem üblen Betrug stehen könnten? Hinweise ans Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen

Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen: Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen wie Richter oder Staatsanwalt, verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft eine Kaution fällig sei. Die Kripo mahnt: Vergewissern Sie sich durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. „Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.“ Diese Hinweis gelten auch für Betrugsmaschen ähnlicher Art.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.