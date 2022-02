Museumsdirektor schmeißt hin: Umbau des Stadtmuseums „ein ewiger Kampf“

Von: Charlotte Borst

Ein Faible für (Stadt-)Geschichte: Stephan Bachter bei der ersten Raritätenbühne in Unterschleißheim. (Archivfoto) © Dieter Michalek

Einen neuen Leiter fürs Stadtmuseum braucht Unterschleißheim. Der bisherige Direktor Stephan Bachert hat den Posten geräumt und seinen Vertrag mit der Stadt aufgelöst. Das steckt dahinter.

Unterschleißheim – Die Stadt Unterschleißheim sucht einen neuen Leiter für ihr Stadtmuseum. Mitten in der Umbauphase hat Museumsdirektor Stephan Bachter seinen Posten geräumt. Die Überraschung ist groß, wo doch der promovierte Volkskundler die Modernisierung des Heimatmuseums zum Stadtmuseum mit viel Herzblut betrieben hat. Nun haben Bachter und die Stadt ihren Vertrag Ende November „im Einvernehmen“ gelöst, so heißt es. Bachter möchte wieder freiberuflich arbeiten.

Dass sich die kleine Baumaßnahme im eigenen Rathaus so verzögert, hat ihn frustriert. „Es ist ein ewiger Kampf“, sagt Bachter, der zwar Museumsleiter war mit guten Kontakten in die süddeutsche Museumsbranche, aber in der Hierarchie der Stadtverwaltung im Rang eines Sachbearbeiters stand.

Umbau läuft seit 2019

Seit Juni 2019 ist das Stadtmuseum wegen Bauarbeiten geschlossen. Aus zwei ehemaligen Hausmeisterwohnungen im ersten Stock des Rathauses sollen ansprechende Räume für ein digitalisiertes Stadtmuseum und die Gemäldesammlung Graf werden. Für rund 200 000 Euro hatten Bachter und die Agentur Neonpastell einen Plan konzipiert, der den Kulturausschuss begeisterte. Mit den Augsburger Ausstellungsmachern hatte Bachter schon zuvor als Selbständiger Projekte realisiert.

Als zwei Jahre später die geplante Eröffnung abgesagt wurde, war klar, dass einiges nicht rund lief. Der Kulturausschuss musste im Herbst über ein Brandschutzkonzept entscheiden, das längst hätte umgesetzt sein müssen. „Das haben wir vorher nicht genug betrachtet“, räumt Bürgermeister Christoph Böck ein.

Resoluter Kampf für das Projekt

Als das Bauamt dann ein altes Brandschutzkonzept aus dem Jahr 2007 präsentierte, setzte Bachter alles daran, dessen Umsetzung zu verhindern. Es hätten Ausstellungsflächen geopfert, ein Fenster freigelegt und Stahltüren eingebaut werden müssen. Das hätte den gesamten Umbauplan durchkreuzt, der abgedunkelte Räume, beleuchtete Exponate und Sichtbeziehungen vorsieht. Wände waren ja bereits versetzt worden, Zargen herausgenommen, Türen verbreitert, Fenster verklebt, und sogar schon Texte für die Dauerausstellung verfasst.

Wie in einer Kulturausschusssitzung im Herbst klar wurde, kämpfte Bachter im vergangenen Sommer resolut für das Projekt: Er zog ohne Einbindung des Bauamts einen Brandschutzgutachter zu Rate, der eine praktikable Variante vorschlug und die baurechtliche Genehmigung garantierte. Über die Dachterrasse, beziehungsweise den Balkon sollen die Besucher im Brandfall ins Freie gelangen. Der Ausschuss folgte diesem kostengünstigen Vorschlag. Auch das Landratsamt, das das neue Brandschutzkonzept genehmigen muss, zeigte sich offen. Trotzdem geht seither wenig weiter.

Bürgermeister: „Wir schätzen die Arbeit von Herrn Dr. Bachter“

Das Landratsamt hat den Brandschutz bisher nicht genehmigt. „Wir warten noch darauf“, sagt Böck, man wolle man das Projekt „zeitnah“ fertigstellen. Er hofft auf eine Eröffnung im Herbst. Personalangelegenheiten will der Bürgermeister derweil nicht kommentieren. Er betont: „Wir schätzen die Arbeit von Herrn Dr. Bachter sehr und wollen das Projekt mit ihm zu Ende bringen.“ Der 55-jährige Bachter hat mit der Stadt nun einen Werksvertrag geschlossen. Sein Posten in der Verwaltung soll zum 1. März neu besetzt werden.

Die Eröffnung ist aber an eine weitere Maßnahme im Rathaus gekoppelt: Für das Café Cupcake wird eine Backstube mit Ofen eingerichtet, auch Toiletten werden saniert. „Das behindert zwar die Arbeiten im Museum nicht“, sagt Böck, „aber die Eröffnung hängt davon ab, dass die Arbeiten abgeschlossen sind.“

