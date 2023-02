Nervenheilanstalt rollt im Faschingszug mit

Von: Nico Bauer

Ausgang für die Anstalt. Lohhof narrisch. © Dieter Michalek

Ausgelassen feierte Unterschleißheim das Comeback des Faschingsumzugs. Rund 40 Gruppen aus der Stadt und Umgebung sorgten für den Faschingshöhepunkt.

Unterschleißheim – Ganz klassisch mit der Stadtkapelle und dem Faschingsclub vorneweg begann der Unterschleißheimer Faschingszug. Dahinter hatten sich die Vereine einiges ausgedacht. Seit 2009 gibt es den Verein FrohKultur, der sich in der Vielfalt des kulturellen Stadtlebens einbringt. Wie 2020 beim letzten Faschingsumzug packte man noch einmal die Western-Outfits aus. „Nächstes Jahr kommt etwas Neues“, sagte grinsend der Ober-Cowboy Norbert Maier.

Verein FrohKultur geht in Wildwestmanier als Cowboys

Cowboy darf man noch. Der Verein FrohKultur im Westernfieber. © Dieter Michalek

Im Wagen der Gruppe hatte man zehn Kilo süße Präsente für die vielen Menschen entlang des Weges durch die Stadt. Für die Vereine aus der Stadt ist der Umzug auch ein Faktor, um sich zu zeigen mit seinen Gesichtern und den Angeboten. „Werbung für den Verein ist aber nicht der Teilnahmegrund“, sagt Norbert Maier. Für seinen Verein ging es in erster Linie darum, in der Gruppe zusammen Spaß zu haben.

Gruppe von Freunden aus Ober- und Unterschleißheim geht als Promille-Polizei

Für den Faschingsumzug braucht es aber keinen Verein. Eine Gruppe von Freunden aus Ober- und Unterschleißheim war erstmals dabei, als „Promille Polizei“. Florian Hachinger besitzt einen Oldtimer, ein altes amerikanisches Polizeiauto. Erst war also das Fahrzeug da und dann folgte die Idee mit den Kostümen.

Gnadenlos: die Promille-Polizei aus Unter- und Oberschleißheim. © Dieter Michalek

Freundesgruppe aus Lohhof rollt als „Nervenheilanstalt“ im Zug mit

Eine andere Freundesgruppe sind junge Menschen aus Lohhof, die im ganz großen Stil einen Wagen bauen und damit gerne so richtig auffallen. „Wir nehmen immer gerne die kontroversen Themen auf“, sagte einer der Organisatoren. Beim letzten Umzug 2020 ließ man den Leierkasten, Münchens berühmten Puff, durch Unterschleißheim fahren. Diesmal hatte der Wagen das Thema „Nervenheilanstalt Lohhof“. Einen genaueren Anlass dafür gab es nicht, aber die 20 Freunde hatten einen grandiosen Auftritt, dem am Sonntag noch ein zweiter Auftritt in Günzenhausen beim Umzug folgte.

Ja, mir san mim Mini-Bagger da. Helau aus Schleißheim und Hochbrück. © Dieter Michalek

Faschingsumzug Unterschleißheim hat nach drei Jahren Zwangspause nichts von seiner Faszination verloren

Der Unterschleißheimer Faschingsumzug hat nach drei Jahren Zwangspause nichts von seiner Faszination verloren. Vereine und gerade private Gruppen zeigen, wie man hinter diesem Highlight der fünften Jahreszeit steht. Kostüme, Wagen und Süßigkeiten für Hunderte Kinder am Straßenrand kosten Ideen, Zeit, Arbeit und Geld. Der Unterschleißheimer Umzug war es allen wieder wert.