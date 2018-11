Neue Buslinie fährt ins Gewerbegebiet und ins Einkaufszentrum

Am 9. Dezember startet in Unterschleißheim die neue MVV-Businie 218. Sie fährt täglich vom S-Bahnhof Unterschleißheim zum Gewerbegebiet, zum Einkaufszentrum UEZ, über die Bezirksstraße zum S-Bahnhof Lohhof und zurück. Einen Monat vor dem Start stellen Stadt und MVV das Angebot mit einer ungewöhnlichen Aktion vor.

Unterschleißheim – Gut gelaunt lenkt Bürgermeister Christoph Böck (SPD) einen 30-köpfigen Tross von Mitarbeitern, Stadträten, MVV-Planern und Presseleuten zum freudigen Anlass. Da steht der neue blaue 218er Bus. „Eröffnungsfahrt“ leuchtet auf dem Display oben an der Front.

Der neue MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbaum ist natürlich mit der S-Bahn nach Unterschleißheim gekommen. Für ihn ist die Jungfernfahrt im Linienbus ein besonderer Termin. Auch „alte Hasen“ wie Bürgermeister Böck und der stellvertretende Landrat Ernst Weidenbusch (CSU) schreiten zu einer Premiere. Als alle eingestiegen sind, ist der Bus voll. „Gute Auslastung“, meint Rosenbusch. Fahrer Tocaj Ilir startet den Dieselmotor, und Böck begrüßt die Tour-Gäste scherzend: „Herzlich willkommen zur Kaffeefahrt ins Unterschleißheimer Gewerbegebiet. Ich bin Ihr heutiger Reiseleiter. Wolldecken gibt es später.“ Auflachen im Bus. Man merkt Böck die Freude an, dieses Projekt realisiert zu sehen.

Viel Arbeit liegt hinter den Planern, nachdem die Linie vor drei Jahren im Umwelt- und Verkehrsausschuss angestoßen wurde. Den öffentlichen Nahverkehr zu stärken ist dem Bürgermeister ein großes Anliegen. „Wir lösen unsere Verkehrsprobleme nur, wenn wir ein richtiges Angebot bei Bus und Bahn haben“, sagt er bei seiner Ansprache im Gang.

An der Westseite des Unterschleißheimer S-Bahnhofs geht es los. Über Münchner Ring, Keltenschanze, Landshuter Straße, Oskar-Maria-Graf-Straße. Einige Experten unter den Fahrgästen könnten die 16 Stationen im Schlaf aufsagen, so vertraut sind sie mit der Linienführung im 20-Minuten-Takt. „Die Verbindungen werden effizienter und bequemer“, sagt Böck. Der 218er ist an die bestehenden Linien 215 und 219 angebunden und es gibt mehrere Umsteigemöglichkeiten.

+ Ein Überblick über alle Buslinien in Unterschleißheim und Oberschleißheim. Die neue Linie 218 ist rot markiert. © Stadt Unterschleißheim

In der Ohmstraße kommt ein Lkw entgegen. Jetzt ist das Geschick des Fahrers gefragt. Fünf Zentimeter trennen die Wände von Bus und Brummi nur noch. Aber Engstellen nimmt man in Kauf, um die vielen Mitarbeiter im Gewerbegebiet besser zu befördern. „Wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, dann nur über den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Man muss Menschen bewegen, in Bus und Bahn einzusteigen“, sagt MVV-Chef Rosenbusch: „Wir wollen hier einen richtig guten Takt anbieten, und einen Reservebus am Morgen, falls die S-Bahn zu spät kommt.“ Das sei übrigens eine innovative Idee aus dem Landratsamt, lobt er: „Der Landkreis München ist extrem engagiert. Hier gab es in den vergangenen zehn Jahren eine Steigerung von 75 Prozent bei den Buskilometern.“ Von 7,7 Millionen auf 13,5 Millionen Kilometer. „Das ist echt eine Leistung und sticht deutschlandweit heraus.“

In der engen Bezirksstraße muss der Bus den Gegenverkehr passieren lassen. Manche wären skeptisch gewesen, erzählt Böck, ob die Routenführung über die enge Einkaufsstraße sinnvoll sei. „Für den Linienbus muss aber Platz sein“, sagt er: „Wir wollen hier noch das letzte Wohngebiet anbinden.“

Die Kosten für die neue Linie liegen bei 500 000 Euro im Jahr, gefördert werden davon 216 000 Euro von der Regierung von Oberbayern. Den Rest sponsort der Landkreis, für den Ernst Weidenbusch jetzt zu den Fahrgästen spricht.: Der Kreistag sei von der Linie 218 überzeugt, ob die Route angenommen werde, wisse man aber erst, wenn sie in Betrieb sei. „Der Mensch denkt, Gott lenkt.“ Da habe es schon einige Überraschungen gegeben.

Bis zum Fahrplanwechsel wird es 14 neue Haltestellen in Unterschleißheim geben, und 16 Haltestellen baut die Stadt behindertengerecht aus. Was das heißt, führt der Busfahrer gegenüber von St. Korbinian vor. Hier ist der Bordstein um acht Zentimeter erhöht worden. Eine Rampe wird ausgeklappt, dann senkt sich der Bus hydraulisch ein wenig zur Seite. Ein Rollstuhlfahrer könnte stufenlos und fast ohne Gefälle herausfahren.

Viele gute Veränderungen wird der Fahrplanwechsel in Unterschleißheim bringen. Inzwischen hat der Bus seine Rundtour beendet. MVV-Chef Bernd Rosenbusch ist begeistert: „Ich weiß jetzt schon, dass solche Eröffnungsfahrten zu meinen Lieblingsterminen gehören werden“, sagt er.

Linie 291 verlängert

Eine weitere Verbesserung ist in Sicht, vor allem für Pendler zwischen Oberschleißheim, Unterschleißheim und Dachau: Die Linie 291, die bisher nur bis Oberschleißheim fährt, wird ab 9. Dezember bis Unterschleißheim verlängert.