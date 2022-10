Neue Wärmepumpe für Geothermie - Stadt hofft auf Zuschuss aus Berlin

Von: Charlotte Borst

Thomas Stockerl, Vorsitzender der GTU, in der Energiezentrale (Archivfoto) © Gerald Förtsch

Die Stadt Unterschleißheim will in ihre Geothermieanlage eine Wärmepumpe einbauen. Inklusive Umbau kostet die 6,5 Millionen Euro. Nun hofft man auf Bundes-Zuschüsse.

Unterschleißheim – Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) könnte den Geothermie-Unternehmen helfen. Auch in Unterschleißheim knüpfen die Bürger an den Ausbau der „Geothermie Unterschleißheim“ (GTU) hohe Erwartungen. GTU-Vorstand Thomas Stockerl hofft, dass die Stadt beim neu aufgelegten Förderprogramm zum Zuge kommt, denn die Zahl der Anträge aus ganz Deutschland dürfte hoch sein. Allerdings sei die Antragstellung aufwendiger als zunächst gedacht, berichtet Stockerl. Die Geothermie-Unternehmen im Landkreis, deren Vertreter sich regelmäßig treffen, erwägen Experten hinzuzuziehen.

Das Bundesprogramm stellt die erste nennenswerte Förderung dar. Eine Förderzusage wäre ein wichtiger Baustein für den Ausbau in Unterschleißheim: Der Aufsichtsrat plant, die Anlage durch eine Wärmepumpe aufzurüsten und muss dafür die Energiezentrale erweitern. „Dieses Projekt ist mit 6,5 Millionen Euro taxiert“, sagt Stockerl.

„Dass wir die Wärmepumpe installieren, steht außer Frage“

Mit dem Einbau der Wärmepumpe wäre die GTU imstande, weitere Gebäude in der Stadt anzuschließen und den Kundenkreis zu erweitern, ohne eine weitere Bohrung niederzubringen. Auf die Frage von Stadtrat Martin Reichart (FB) in der Sitzung des Bauausschusses, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll, erläuterte Stockerl die Überlegungen des Aufsichtsrats, der im Dezember entscheiden soll, wann die Energiezentrale erweitert wird: „Dass wir die Wärmepumpe installieren, steht außer Frage“, sagt Stockerl. Abzuwägen sei der Zeitpunkt. „Im Moment haben wir massive Kostenexplosionen und fürchten auch Lieferverzögerungen.“ Die GTU habe Experten zu Rate gezogen: „Wir haben noch etwas Zeit und wollen keinen Blindflug riskieren. Wir glauben, dass der Zeitpunkt nächstes Jahr besser ist als heuer.“

Die Absorptionswärmepumpe nutzt die Restwärme des zurückfließenden Thermalwassers von 55 Grad im Winter und 70 Grad im Sommer. Das zurückfließende Wasser wird ein zweites Mal in den Wärmekreislauf eingespeist. „Wir können damit die Leistung von derzeit 39 auf 60 Megawatt steigern“, so Stockerl, dann aber sei die maximale Auslastung erreicht. Für den Netzausbau in den nächsten fünf bis acht Jahren plant die GTU Investitionen von 8 Millionen Euro. „Die Nachfrage in Unterschleißheim ist riesig“, sagt Stockerl. Er zeigt aber auch die Grenzen auf: „Das gesamte Stadtgebiet können wir nicht anschließen, dafür ist Unterschleißheim zu groß.“

Feuerwehr-Zentrale und Schule werden angeschlossen

Komplett unabhängig von fossilen Energieträgern wird Unterschleißheim nicht werden, denn so heiß wie in Pullach, Kirchstockach oder Grünwald ist das Thermalwasser hier nicht: Die GTU erhitzt das geförderte Thermalwasser von knapp 80 auf 91 Grad, bevor es ins Wärmenetz eingespeist wird. Je höher der Versorgungsgrad ist, desto mehr Gas wird beim Zuheizen benötigt.

„Wir rechnen im Aufsichtsrat alle Szenarien durch für den Fall, dass Gas knapp wird. Im größten Notfall können wir auch auf Öl umstellen“, erklärt Stockerl, geht aber nicht davon aus, dass das nötig wird. Insgesamt hat die GTU eine gute Energie-Bilanz: Von der bereitgestellten Wärmeenergie ist 65 bis 70 Prozent regenerativ erzeugt.

Vor zwei Jahren hat die GTU die Förderpumpe erneuert, die 16 Jahre in Betrieb war. Gerade läuft der Ausbau des Fernwärmeleitungsnetzes: In der Carl-von-Linde-Straße und in der Landshuter Straße werden neue Trassen für das Fernwärmenetz verlegt. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Stockerl. Die Feuerwehr-Zentrale und die Grundschule an der Ganghoferstraße samt Hort werden angeschlossen. Der Business-Campus mit seinen neuen Gebäuden und der Gewerbepark Koryfeum werden als Großkunden folgen.

