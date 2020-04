Wrobel im Wechselbad der Gefühle

Für die Unterschleißheimer ÖDP ist der Ausgang der Kommunalwahl eine bittere Enttäuschung. Jolanta Wrobel hat die Wiederwahl verpasst. Der Kommunalpolitik bleibt sie aber erhalten.

Unterschleißheim – Im Fall von Jolanta Wrobel trifft das Ausscheiden aus dem Stadtrat besonders hart, weil sie offensichtlich viel bewegt und gute Arbeit geleistet hat.

+ Jolanta Wrobel (ÖDP): „Es war eine gute Vorbereitung“ © ödp Wie alle Stadträte hatte sie in den vergangenen sechs Jahren viel Zeit neben ihrem Beruf als Finanz-Controllerin investiert, sich tief eingearbeitet, Berge von Akten durchforstet, unzählige Veranstaltungen und Ausschusssitzungen besucht, selbst wenn sie keinen eigenen Sitz inne hatte. „Politik ist die Kunst des Hinterfragens und der Kompromisse“, hat sie erfahren, „man muss sich immer neu fragen, wo stehe ich. Dann kann man überzeugen. Das ist harte Arbeit, aber es bringt was.“ Mit ihrer Dialogfähigkeit hat sie die Legislaturperiode mitgeprägt, weswegen auch viele Stadträte ihr Ausscheiden bedauern.

„Jetzt war es umgekehrt ein Schock.“

„Vor sechs Jahren war es ein Schock für mich, dass ich gewählt wurde. Jetzt ist es umgekehrt ein Schock, dass ich nicht mehr gewählt wurde“, sagt die 59-Jährige. Es habe sie „traurig gestimmt, weil ich noch Vieles vorhatte“.

Bernd Knatz würdigt die Arbeit der Kollegin

ÖDP-Stadtrat Bernd Knatz (70) ist ab 7. Mai wieder Einzelkämpfer. In einer Pressemitteilung würdigt der Ortsvorsitzende seine Kollegin. Sie habe in den vergangenen sechs Jahren „engagierte und wertvolle Arbeit geleistet“ und sich auf vielfältige Art eingesetzt. Jolanta Wrobel ist es zu verdanken, dass sich Unterschleißheim „Fair-Trade-Town“ nennen darf. Das Capitol-Kino lag ihr am Herzen, wo sie viele Vorführungen organisierte und sich beim Seniorenkino maßgeblich beteiligte. Für die ReCup-Mehrwegbecher setzte sie sich ein, der Taschenturm zur Müllvermeidung beim Wochenmarkt trägt ihre Handschrift. Viel Arbeit investierte sie in eine Broschüre für ausländische Neubürger. Auch gegen die Straßenausbaubeitragssatzung engagierte sie sich.

Jolanta Wrobel arbeitet im Kreistag weiter

„Es waren wunderschöne Jahre mit wichtigen Abstimmungen für die Stadt und mit Kollegen, von denen ich lernen konnte“, sagt sie, „und lernen kann man im Stadtrat ohne Ende.“

Warum die Wiederwahl nicht klappte? Wrobel vermutet mehrere Ursachen. Ein Grund sei, dass die ÖDP wohl Stimmen an die Grünen verloren habe. „Da gibt es eine andere ökologische Partei, die im Aufwind ist, und das ist ja auch in Ordnung.“ Vielleicht gebe man der kleinen ÖDP nicht so leicht die Stimme, aus Angst, sie könnte verschenkt sein. Beim Panaschieren und Kumulieren gebe es nach wie vor viel Unsicherheit. Wrobel bezeichnet sich als „Fan der Kommunalwahl in Bayern“, doch habe sie als Wahlhelferin festgestellt, dass Bürger oft vor dem Betreten der Wahlkabine noch Fragen hätten. „Die Kompliziertheit schadet ein wenig der Gerechtigkeit.“

Der Kommunalpolitik bleibt sie aber erhalten: Im neuen Kreistag wird sie mit ihrer Oberschleißheimer Kollegin Karin Schuster die ÖDP vertreten. „Die Arbeit im Stadtrat der größten Kommune war eine ganz gute Vorbereitung für den Kreistag.“