Viel Licht und ein wenig Schatten: Pfarrerin Manuela Urbansky verabschiedet sich von Pfarrgemeinde

Altbewährte zum Abschluss: Mit Pfarrerin Mirjam Pfeiffer (r.) und Vikarin Ella Albers (M.) hielt Pfarrerin Manuela Urbansky den Gottesdienst. © Kirchengemeinde

Dreieinhalb Jahre war Manuela Urbansky Pfarrerin in Unterschleißheim. Nun hat sie sich mit einem letzten Gottesdienst verabschiedet.

Unterschleißheim – Eine bis zum letzten Platz besetzt Kirche und großes Gedränge im Gemeindehaus beim anschließenden Empfang. Und alle Gottesdienstbesucher waren sich einig: Pfarrerin Manuela Urbansky lassen sie so gar nicht gerne ziehen!

„Ja, die Emotionen kochten hoch“, berichtet Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands und mitverantwortlich für Pressearbeit in der evangelischen Kirchengemeinde Unterschleißheim. Es flossen demnach sogar Tränen – auch bei Manuela Urbansky selbst, als der Genezareth-Chor nach dem Gottesdienst eines ihrer Lieblingslieder sang: „Gabriellas Lied“.

„Ergreifender Gottesdient“

Mit ihren Kolleginnen Pfarrerin Mirjam Pfeiffer und Vikarin Ella Albers hielt Urbansky „einen ergreifenden Gottesdienst“, so Köhler. Ein letztes Mal predigte sie mit Pfeiffer im Dialog, wie die beiden es in den letzten dreieinhalb Jahren immer wieder praktiziert hatten. Grundtenor der Ansprache waren die Licht- und Schattenseiten des Lebens allgemein. Urbansky ging zusätzlich auf ihre persönlichen Lichterlebnisse in Unterschleißheim ein. Sie nannte auch ein paar Schattenseiten – aber die waren laut der Pfarrerin weit in der Minderzahl.

Nach der Predigt folgte die sogenannte Entpflichtung; Dekan Felix Reuter entband Urbansky von ihrem Dienst in Unterschleißheim. Damit sie frei ist, ab 1. April ihren Posten in Freising antreten zu können. Im Anschluss an den Gottesdienst wurden die Geschenke überreicht. Die Bürgermeister der Stadt Unterschleißheim und Haimhausen, die Vertreter der Ökumene, der Nachbargemeinden Oberschleißheim und Garching, des Besuchsdienstkreises, der Jugend und des Kirchenvorstands würdigten Urbanskys Dienst und Verdienste in der Gemeinde. „An der großen Wertschätzung, die in allen Reden durchbrach, war deutlich zu spüren: Dieser Abschied fällt nicht leicht!“, sagt Köhler. Nach dem offiziellen Teil wurde Urbansky von vielen umringt, die ihr noch ein persönliches Abschiedswort mitgeben wollten. Köhler: „Mit dem Weggang von Pfarrerin Urbansky ist wirklich Schatten in der Kirchengemeinde aufgezogen. Jetzt muss erst einmal die Zeit der Vakanz gestemmt werden.“ mm