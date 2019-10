Pläne für neues Viertel überarbeitet: Stadtrat ringt mit Turmhöhe

Die Entwürfe für das neue Quartier in Unterschleißheim wurden überarbeitet. Trotzdem bleibt die Höhe des Wohnturms der Reibungspunkt im Bauausschuss.

Unterschleißheim – In die Pläne für das neue Wohnquartier an der Alfred-Nobel-Straße in Unterschleißheim sind die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung eingearbeitet worden. Der Bauausschuss hat den Ergebnissen zugestimmt: Der Wohnturm darf maximal 50 Meter hoch sein. Die ansteigende Baudichte soll verstärkt werden – Gebäude in Richtung der angrenzenden Wohngebiete sollen noch niedriger und die Gebäude in Richtung zum Business Campus höher werden. Zugunsten von Wohnraum soll die gewerbliche, soziale und kulturelle Nutzung etwas reduziert werden. Die Kindertageseinrichtung der Stadt wird mit sechs statt vier Gruppen geplant. Auch wenn das Quartier weitgehend autofrei wird, will man Bewohnern und Beschäftigten ausreichend Parkplätze bieten.

Wohnraum für Jung und Alt

Wichtiger als das vom Architekten auf dem einstigen Siemensparkplatz als prestigeträchtige Landmarke geplante Hochhaus ist den Stadträten der Charakter des Wohngebiets. Das von einem begrünten Wall umgebene Quartier soll möglichst unterschiedliche Alters- und Einkommensgruppen mit Wohnraum versorgen.

Dank der Richtlinien sozialgerechter Bodennutzung (SoBon) verfügt die Stadt über ein Drittel der Flächen des drei Hektar großen Areals. Sein Zugriffsrecht nutzt das Rathaus, um Einwohnern der Stadt bezahlbare Wohnungen anzubieten, die von der Eigentümerin, der „DV Immobilien“, errichtet werden.

Fahrrad als Fortbewegungsmittel

Das Wohngebiet, in dem „DV Immobilien“ ein Quartiersmanagement als Anlaufstelle für Bewohner einrichtet, soll sich weitgehend autofrei organisieren. Innerhalb des Quartiers ist das Fahrrad das Fortbewegungsmittel der Wahl. Car-Sharing-Angebote sind vorzuhalten. Damit die Bewohner ihre Autos nicht in benachbarten Quartieren abstellen, wird für Stellplätze gesorgt: Gewerbetreibende und Mitarbeiter sozialer Einrichtungen sollen an der Alfred-Nobel-Straße parken dürfen. Im nahen Parkhaus hält der Investor Stellplätze für die Bewohner bereit.

Trotz Debatte um die Höhe des Wohnturms gilt das Wohngebiet als idealtypische Schöpfung. „Hier entsteht etwas, was ich bisher nirgendwo anders gesehen habe“, sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) im Juli: Eine Mustersiedlung mit Gässchen und begrünten Dächern unter Beteiligung der Bürger.

Siedlung mit „dörflichem Charakter“

Diese Stimmung hält ungebrochen an. Theodor Pregler (CSU) und Jürgen Radtke (Grüne) priesen im Bauausschuss ein „bestechendes Konzept“. Thomas Breitenstein (SPD) gefällt der „dörfliche Charakter“ der Siedlung. „Das macht das Einzigartige aus.“ Nachdem Architekt Gernot Vallentin die Pläne überarbeitet hat, kommt der Entwurf in den Stadtrat. Als Reibungspunkt zeichnet sich allenfalls noch die Höhe des Wohnturms ab. Brigitte Weinzierl, Thomas Bittner (beide CSU) und Martin Reichart (FB) stimmten dagegen, das ursprünglich 70 Meter hohe Wohnhochhaus auf maximal 50 Meter zu begrenzen. Passiert der Entwurf den Stadtrat beginnt das Bauleitverfahren, bei dem sich die Bürger erneut beteiligen können.