Politische Pionierin und soziale Antreiberin: Trauer um Margret Kumpfmüller (†85)

Von: Sabina Brosch

Trauer um die ehemalige Gemeinderätin. (Symbolfoto) © Angelika Warmuth/dpa

Die Trauer ist groß in Unterschleißheim: Margret Kumpfmüller, Antreiberin der Kinderbetreuung und erste Frau im Stadtrat, ist mit 85 Jahren gestorben.

Unterschleißheim - „Was war sie doch für eine tolle Frau“, dieser Satz hört man oft über Margret Kumpfmüller. Die Stadt Unterschleißheim war 60 Jahre lang ihre Heimat, hier hat sie unverkennbare Spuren im politischen, sozialen und gesellschaftlichen Leben hinterlassen. Nun ist die 85-Jährige kurz vor ihrem Geburtstag verstorben.

Kumpfmüller war eine Frau von mitreißender Ausstrahlung. Geboren in Jena, kam sie 1962 mit Ehemann Herrmann nach Unterschleißheim, bekam zwei Söhne und stellte fest, dass es an Kinderbetreuungsmöglichkeiten fehlte. Sie suchte nach Mitstreiterinnen und aus einem Akt der bürgerschaftlichen Selbsthilfe wurde 1971 die Nachbarschaftshilfe. Kumpfmüller wurde deren erste Vorsitzende und blieb es 30 Jahre lang. „Der Kinderpark“ war das erste Projekt, hinzu kamen Angebote in der Familien-, Kranken- und Altenpflege.

Margret Kumpfmüller (†) aus Unterschleißheim. © Privat

Viele kennen Kumpfmüller auf dem Fahrrad mit einem Henkelmann im Gepäck, mit dem sie das Essen auf Räder ausfuhr. Der ehemalige Bürgermeister Hans Bayer (SPD), der sie stets in ihren Projekten unterstützte, brachte sie zu den Sozialdemokraten, denen sie am 1. Januar 1971 beitrat und für die sie auch ein Jahr später als erste Frau in Unterschleißheim in den Gemeinderat einzog. 18 Jahre lang wirkte die gelernte Buchhalterin als Baureferentin und Mitglied im Finanzausschuss.

„Die Stadt ist ihr unglaublich viel schuldig“

„Die Stadt ist ihr unglaublich viel schuldig. Kumpfmüller hatte Power und eine Vorbildfunktion, die seinesgleichen sucht“, loben sie die eigenen Parteifreunde. Kumpfmüller habe stets auch andere Frauen angeregt, sich ehrenamtlich zu engagieren und das auch vorgelebt.

In ihrer Freizeit war sie eine leidenschaftliche Skifahrerin und spielte Tennis, ebenso galt ihre Begeisterung der Literatur und Musik und war bei vielen Veranstaltungen in Unterschleißheim auch als Besucherin und Zuhörerin zu sehen.

Goldene Ehrenmedaille, Bürgermedaille in Silber

Für ihre gesellschaftlichen Verdienste zeichnete sie die Stadt 1990 mit der goldenen Ehrenmedaille aus, 2002 folgte die Bürgermedaille in Silber. Im Jahr 1980 erhielt die Nachbarschaftshilfe eine große Ehrung durch die Verleihung der Theodor-Heuß-Medaille durch Hildegard Hamm-Brücher, 1999 würdigte der Bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber Kumpfmüllers außerordentliches Engagement mit dem Ehrenzeichen für „Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männer“.

60 Jahre lang hatte sie ihren Ehemann Hermann an ihrer Seite. Er war nicht minder aktiv, leitete von 1964 bis 1972 als Präsident den Bayerischen Jugendring, war Mitglied des Rundfunkrats des Bayerischen Rundfunks, 1972 begann seine fast 25-jährige Tätigkeit als Verbandsdirektor des Bayerischen Volkshochschulverbandes. Hermann Kumpfmüller verstarb im Herbst 2020, Margret Kumpfmüller lebte ihre letzten Jahre im Haus am Valentinspark, wo sie kurz vor ihrem 86. Geburtstag verstarb.

