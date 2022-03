Polizei fasst jungen Serieneinbrecher auf frischer Tat

Von: Günter Hiel

Der 19-Jährige wurde nach der Festnahme in Untersuchungshaft gesteckt (Symbolbild). © dpa

Die Polizei hat einen 19-Jährigen beim Einbruch auf das Gelände eines Baumarkts in Unterschleißheim gefasst. Er ist wohl ein Serieneinbrecher, verantwortlich für eine Vielzahl von Taten. Die Kripo hatte intensiv ermittelt.

Unterschleißheim - Seit längerer Zeit hat das Kommissariat für Einbruchsdelikte umfangreiche Ermittlungen geführt im Zusammenhang mit einer Serie von Einbrüchen in gewerbliche Objekte im Stadtgebiet und im Landkreis München, meldet das Polizeipräsidium. Jetzt konnten Beamte einen 19-Jähriger Tatverdächtigen mit Wohnsitz in München auf frischer Tat festnehmen: Er hatte am Sonntag, 6. März, gegen 17.30 Uhr, den Zaun eines Baumarkts in Unterschleißheim überstieg und dort mehrere Gasflaschen entwendet.

Polizei durchsucht zwei Wohnungen und Gartenlauben und findet Beute

Nach der Festnahme durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen und zwei Gartenlauben, die der 19-Jährige zumindest zeitweise genutzt hat. Die Beamten entdeckten zahlreiche Gegenstände - unter anderem elektronische Geräte und Werkzeuge - die als Beute diverser Einbrüche zugeordnet werden konnten Der Wert dieser Gegenstände ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, beläuft sich jedoch mindestens auf mehrere Tausend Euro.

Zweiter Tatverdächtiger festgenommen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand werden dem Tatverdächtigen acht Einbrüche in Baumärkte, zwei Einbrüche in Schulen und ein Einbruch in ein Geschäft zugeordnet. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich ferner ein Tatverdacht gegen einen 45-Jährigen mit Wohnsitz in München, der nach aktuellem Kenntnisstand an zumindest zwei dieser Einbrüche beteiligt war. Auch er konnte festgenommen werden.

Beide mutmaßlichen Täter sitzen in Untersuchungshaft

Die Tatverdächtigen wurden einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die umfangreichen Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 fortgesetzt. Hierbei wird unter anderem geprüft, inwiefern den Tatverdächtigen noch weitere Einbruchsdelikte zuzuordnen sind.

