Polizei klärt Autodiebstahlserie auf

Der Mann hatte über mehrere Monate Autoaußenspiegel gestohlen. Nun hat die Polizei ihn auf frischer Tat ertappt.

Unterschleißheim/Oberschleißheim - Die Polizei hat den Täter einer Autodiebstahlserie in Unterschleißheim und Oberschleißheim gefasst. Einem Streifenwagen fiel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Mann auf, der einen Karton in dem Kofferraum eines Autos verstaute. Zur gleichen Zeit alarmierte eine Zeugin die Beamten, dass ein Mann in der Alexander-Pachmann-Straße Autoaußenspiegel entwendet. Laut Polizei handelt es sich bei dem Mann um einen 44-Jährigen aus dem Landkreis München. Vom Dienstag, 28. April, bis Mittwoch, 24. Juni, hatte er bei 19 Autos die Außenspiegelgläser gestohlen. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 44-Jährigen, fanden die Beamten die gesuchten Spiegel. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat für Diebstahl.

Als ihr Manfred starb, war Ludmilla Stiegelmeier plötzlich alleine. Aber nicht lange. Die ehemaligen Kameraden ihres Mannes von der Feuerwehr Riedmoos ließen die 80-Jährige nicht hängen.