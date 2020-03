Täter nach Einbruchserie endlich geschnappt 

Die Polizei hat einen gesuchten Einbrecher endlich geschnappt. Der Mann ist 2016 in Unterschleißheim eingebrochen.

Unterschleißheim – Manchmal brauchen auch Ermittler einen langen Atem. Und der hat sich nun wieder einmal ausgezahlt. Zwei zurückliegende Wohnungseinbrüche, einer davon in Unterschleißheim, aus dem Jahr 2016 konnten durch Treffer in einer europaweiten Datenbank geklärt werden. Der erste Fall ereignete sich im Zeitraum zwischen am 13. oder 14. Oktober 2016 im Münchner Stadtteil Fürstenried. Ein zunächst unbekannter Täter versuchte, die Terrassentüre eines Wohnanwesens aufzubrechen. Aus bislang nicht bekannten Gründen brach er sein Vorhaben allerdings ab, sodass es bei einem Einbruchsversuch blieb.

Einbruch in Unterschleißheim

Im zweiten Fall, der sich am Montag, 5. Dezember 2016, zwischen 17.15 und 19.15 Uhr, in Unterschleißheim zutrug, hebelte der Täter ebenfalls eine Terrassentüre auf und durchsuchte im Anschluss das gesamte Haus nach Wertsachen. Er erbeutet Bargeld und Schmuck sowie hochwertige Lautsprecher und einen Computer. An beiden Tatorten konnten die Ermittler DNA-Spuren sicherstellen, die nun Anfang 2020 in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt einem 20-jährigen Italiener nach einem Abgleich in der sogenannten europaweiten PRÜM-Datenbank für biometrische Daten in Österreich zugeordnet werden konnten. Der 20-Jährige war im Februar 2020 ebenfalls wegen eines Einbruchs in Österreich festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt worden. Er befindet dort zur Zeit in Haft.

