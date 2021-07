Mit dem Glauben an die eigene Kraft zur Mittleren Reife

Sehbehinderten- und Blindenzentrums Südbayern

Einen langen Atem, Neugierde und ja auch Kühnheit hat der Abschlussjahrgang der Edith-Stein-Schule am SBZ bewiesen. 15 junge Erwachsene machten dort ihre Mittlere Reife.

Unterschleißheim – Kaum ein Abschlussjahrgang hat es jemals schwerer gehabt. Corona forderte den Schülern der Klassen 10a und b der Edith-Stein-Schule alle positiven Charaktereigenschaften ab. In der Aula des Sehbehinderten- und Blindenzentrums Südbayern (SBZ) in Unterschleißheim nahmen 15 Realschüler das Zeugnis entgegen.

Beharrlichkeit, Fleiß und guter Wille waren nötig, um das Reifezeugnis zu erlangen. Neugierig mussten sie sein, kühn und mit dem Blick fürs Detail ausgestattet. Als ebenso hilfreich auf dem Weg zum ersehnten Abschluss erwies sich für die angehenden Realschüler ein langer Atem. In der 10b von Klassenlehrer Stefan Braun waren sie am Ende noch zu fünft. Manche Schüler seien andere Wege gegangen, erzählte einer der Verbliebenen während der Entlassfeier in der Aula. Sein Klassenlehrer führte die Gäste durch das „unter etwas seltsamen Vorzeichen“ recht mühevoll arrangierte Programm. Selbst die Kollegen habe er gefragt, ob sie etwas beizusteuern hätten. In seiner Not erbot er sich selbst, zur Blockflöte zu greifen. Lehrer Braun zuckte kurz mit den Schultern: „Das wollte aber niemand.“ Der Saal lachte auf.

„Ihr seid nun in der Lage, Euch eigene Ziele zu setzen“

Das „Corona-Schuljahr“, wie SBZ-Direktorin Hildegard Mayr sagte, habe Schüler wie Lehrer, Eltern und Erzieher vor „besondere Herausforderungen“ gestellt. Homeschooling, Nachhilfe, geplatzte Schulfeste. „Ihr könnt besonders stolz auf Euch sein!“ Die Schüler hatten das Beste draus gemacht, entwickelten Eigeninitiative, um den Stoff im heimischen Exil zu packen. „Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist das der Glaube an die eigene Kraft“, zitierte Mayr die österreichische Autorin Marie von Ebner-Eschenbach. Mittlere Reife, das ist mehr als nur ein Schulabschluss. „Ihr seid nun in der Lage, Euch eigene Ziele zu setzen und diese aus eigener Kraft zu erreichen.“

Ziele haben sich die 15 Entlassschüler in der Tat gesetzt. Gymnasium, Fachoberschule, Ausbildung. Einer von ihnen plant ein Freiwilliges Soziales Jahr – im SBZ, versteht sich.

Den corona-bedingten Erschwernisse stellte Realschul-Leiterin Astrid Deuchert das strahlende Bild eines am Firmament leuchtenden Regenbogens gegenüber. Ein Bild, das dieser Tage um die Welt zieht und Menschen aller Länder lächeln lässt. Ein Synonym für Toleranz und Vielfalt. Charaktereigenschaften, die man im SBZ gern weitergibt. Als Sinnbild einer bunten Gesellschaft, in der auch Behinderte ihren Platz finden.

