Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte sind in ein Bürogebäude im Gewerbegebiet zwischen Bahnlinie und Landshuter Straßen in Unterschleißheim eingebrochen. Die Beute: elektronische Geräte.

Unterschleißheim - Der Einbruch ereignete sich nach Polizeiangaben irgendwann im Zeitraum zwischen Montag, 7. März, 16 Uhr und Dienstag, 8. März, 9 Uhr. Nachdem sich der oder die Täter Zugang zu einem Bürogebäude an der Ohmstraße verschafft hatten, hebelten sie eine innenliegende Zugangstür zu Büroräumen auf. Aus den Büroräumen entwendeten sie Laptops im Wert von mehreren Tausend Euro.

Mini Cooper gestohlen

Zudem nahmen die Täter einen Autoschlüssel aus einem Schlüsselkasten und stahlen aus der Tiefgarage des Gebäudes den zum Schlüssel gehörigen Pkw Mini Cooper.

Im näheren Bereich um den Tatort kam es zu weiteren fünf versuchten Einbrüchen in gewerbliche Objekte. Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft dabei, ob es sich bei den verschiedenen Einbrüchen um ein und die selben Täter handelt. Untersucht wird auch, ob ein Einbruch vom Wochenende, bei dem in einem Bürokomplex in unmittelbarer Nähe des jetzigen Tatorts IT-Zubehör im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen wurde, mit dem aktuellen Fall in Zusammenhang steht.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen: Bürger, die im angegebenen Zeitraum im Bereich Ohmstraße, Siemensstraße und Edisonstraße Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

