Schülertheater: Die dunklen Seiten der Gesellschaft

Von: Andreas Sachse

Harald und sein Gartenzwerg: Das Symbol gutbürgerlicher Vorstadtidylle dominiert das Bühnenbild. © Dieter Michalek

Die COG-Theaterklassen haben zwei eindrucksvolle Stücke gegen Hass und Ignoranz auf die Bühne gebracht.

Unterschleißheim – Zum Doppel-Auftritt gegen Hass und Ignoranz hat der Abschlussjahrgang des Carl Orff-Gymnasiums (COG) Mitschüler und Ehemalige in den Theaterhof geladen. In zwei Stücken setzten sich die Schüler der Theaterklassen der Q11 und Q12 mit der dunklen Seite demokratischer Gesellschaften und den Selbstzweifeln angehender Erwachsener auseinander.

Besonders die erste Inszenierung, die „Geschichten gegen den Hass“, hat bereits Kritiker über Unterschleißheim hinaus angesprochen. Ein Auftritt auf den Theatertagen der Bayerischen Gymnasien in Aschaffenburg ist gebucht. Schon Ende Mai hatten die Schüler das Stück auf Münchens größtem Straßenfestival, dem „Corso Leopold“, aufgeführt.

Seit 20 Jahren Theaterlehrer: Michael Blum. © Dieter Michalek

Seit 20 Jahren bietet Mathe-Lehrer Michael Blum am COG Schultheater an. Unter der Leitung von Blum und der bald darauf dazu stoßenden Kollegin, Stefanie Höcherl, studieren die Theaterklassen regelmäßig abendfüllende Stücke ein, die die Öffentlichkeit mit Begeisterung aufnahm.

Kurz vor den Abi-Feiern als Jubiläumsveranstaltung angelegt, setzten die Oberstufenjahrgänge Q11 und Q12 dem Publikum im COG besonders schwere Kost vor. In den von Bastian Berbners Buch „180 Grad“ inspirierten „Geschichten gegen den Hass“ konfrontiert die Truppe das Publikum mit der hässlichen Seite zivilisierter Systeme. Rassismus, Homophobie, Antisemitismus stechen als Schlagworte hervor. In dem darauffolgenden Stück „Was?! Eine Schulveranstaltung ohne Freizeit- und Kulturcharakter“ richten die Darsteller den Blick aufs eigene Ich. Träume, Ziele und Selbstzweifel reflektierend, trägt die Interpretation von Daniel Kehlmanns Roman „Ruhm“ autobiografische Züge. Es geht um Identität und Aufbruch. Ein, wie es heißt, echtes Drama: „Wenn ich beim Theaterspielen auf der Bühne stehe, muss ich mich keinem gesellschaftlichen und persönlichen Druck aussetzen, sondern bin in einer anderen, nicht-existenten Welt, die mir trotzdem viel näher ist, als meine eigene fremde Welt.“

Die ständige Bewegung auf der Bühne zieht das Publikum in seinen Bann. © dieter michalek

Geschichten vom Ku-Klux-Klan, von homophoben Iren, von Dorfmenschen, die Pferde striegeln und Trecker fahren, und von Haralds Frau, die Osmanen in der Nachbarschaft fürchtet, erzählen vom Hass. Harald und sein Gartenzwerg. Das Symbol gutbürgerlicher Vorstadtidylle dominiert das Bühnenbild. Ein paar Stühle dazu. Im Hintergrund ein Piano. Die Inszenierung besticht durch tänzerische Einlagen. Ständige Bewegung hält das Publikum gefangen und irritiert es gleichermaßen durch die Vielgestalt dargestellter Figuren.

Im Kopf aber setzt sich der ziemlich große, ziemlich bunte Gartenzwerg fest. Die Inkarnation deutschen Spießbürgertums. Ein Vorurteil? „Verschwörungstheoretiker, Rassisten, Antisemiten“, ruft eine Darstellerin von der Bühne, um bei „Europagegnern, Asylkritikern und Volksschützern“ zu landen. Dieselbe Mischpoke, aufgerückt in die Parlamente der Republik.

