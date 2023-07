E-Scooter auf Expansionskurs: Stadt richtet Abstellflächen ein

Von: Charlotte Borst

Teilen

Genau das will man in Unterschleißheim vermeiden: E-Scooter, die überall auf den Gehwegen liegen (Symbolbild) © imago

Die E-Scooter kommen in Unterschleißheim gut an, dass der Betreiber sein Angebot ausweiten will. Die Stadt richtet jetzt Abstellflächen ein, um ein Chaos auf den Straßen zu vermeiden.

Unterschleißheim – Die E-Roller kommen ins Rollen. Über 2000 Unterschleißheimer haben seit April die E-Scooter genutzt. Die Firma LimeBike Germany GmbH will das Angebot auf Lohhof-Süd und den Parkplatz am Unterschleißheimer See ausweiten. Deswegen soll die Zahl der Roller von 100 auf 125 Stück steigen.

Nach intensiver Diskussion beschloss der Umwelt- und Verkehrsausschuss mit 9:3 die Vertragsverlängerung. Dagegen stimmten Heidi Kurz (FB), Tino Schlagintweit und Bernhard Schüssler (beide Grüne) und verwiesen auf das Abstell-Chaos, obwohl die Stadt schon viele Bereiche fürs Abstellen gesperrt hat.

„Wir lernen noch und werden besser“

„Wir lernen noch und werden besser“, sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Er sieht mehr Vorteile in der Vertragsverlängerung, denn die Stadt habe keine rechtliche Handhabe: „Wir können nur auf diese Weise Vereinbarungen mit BikeLime treffen.“ Ohne Vertrag könne die Stadt überhaupt nicht steuernd eingreifen.

Ende Juli endet der viermonatige Probebetrieb. Die Firma LimeBike ist zufrieden: Die Auswertung zeigt, dass immer mehr Menschen das Angebot nutzen, vor allem rund um die beiden S-Bahnhöfe. Schwerpunkte sind zudem Bezirksstraße, Landshuter Straße und Edisonstraße, wo es Einkaufsmöglichkeiten gibt. Auch in den Wohngebieten werden regelmäßig Fahrten unternommen. Die Unterschleißheimer nutzen die Roller also eher als Fortbewegungsmittel im Stadtgebiet. Pendler, die ins Gewerbegebiet fahren, gibt es weniger.

Zahl der Beschwerden überschaubar

Die Zahl der Beschwerden ist überschaubar, 15 Beanstandungen erreichten die Stadtverwaltung, zwei gingen an den Betreiber. Meist wurden umgefallene oder unsachgemäß geparkte E-Roller gemeldet, berichtete ein Mitarbeiter der Stadt.

Um das Abstellen der E-Scooter zu ordnen, wird die Stadt demnächst die beschlossenen Sammelplätze markieren: am Bahnhof Unterschleißheim, am Rathausplatz und am Sehbehinderten- und Blindenzentrum. Mit einer Ausweitung des Gebiets sollten auch am Bahnhof Lohhof zwei Sammelplätze mit der Bahn abgestimmt werden, empfahl die Stadt.

Heidi Kurz (FB) hält die Scooter für gefährlich: „Oftmals fahren Leute betrunken oder zu zweit. Viele Roller landen im Graben.“ Bernhard Schüssler (Grüne) nerven die Stolperfallen: „Das Problem ist, dass man sich mit dem Blindenstock leicht darunter verhakt und die Roller dann umfallen.“ Stefan Schneiders (SPD) findet die Akzeptanz erstaunlich, „vor allem im Vergleich zu den MVG-Rädern“: „Dass über 2000 Unterschleißheimer das Ding genutzt haben, spricht für eine Akzeptanz.“ Es sei positiv, dass über 2000 Mal eine durchschnittliche Strecke von 1,4 Kilometern elektrisch statt im Auto gefahren wurde. Die Zahlen seien sehr positiv: „Ich hoffe, dass wir weitere Verbesserungen beim Abstellen erzielen.“

Weitere Nachrichten aus Unterschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.