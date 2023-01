E-Scooter: Neuer Anbieter ab April - Stadt prüft Parkzonen

Von: Charlotte Borst

Ab 1. April kann man in Unterschleißheim wieder E-Scooter fahren. © Symbolbild: Sina Schuldt

Einige Zeit waren sie verschwunden, nun kehren sie nach Unterschleißheim zurück: E-Scooter. Ein neuer Anbieter startet am 1. April in der Stadt.

Unterschleißheim – Ein neuer Anbieter für E-Scooter geht in Unterschleißheim an den Start. Eine weitere Firma hat mit der Stadt Kontakt aufgenommen. Sie kündigte an, ihre E-Roller ab dem 1. März in der Stadt vermieten zu wollen. Im Gespräch mit der Stadtverwaltung wurde der Start aber auf den 1. April verschoben, berichtete Bürgermeister Christoph Böck (SPD) am Dienstag in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses.



Die Stadtverwaltung wird die nächsten Schritte vorbereiten und den Anbieter sowie alle notwendigen Maßnahmen am Mittwoch, 15. März, im Verkehrsausschuss um 19 Uhr vorstellen.



Zuvor hatte die amerikanische Firma Bird im Sommer 2022 bereits eine sechsmonatige Probephase gestartet, das Angebot danach aber eingestellt. Scharfe Kritik hatte im November Grünen-Stadtrat Bernhard Schüßler an dem Durcheinander auf den Gehwegen geübt, wenn E-Scooter wild abgestellt wurden: „An der S-Bahn war es schon ein bisschen Wilder Westen.“ Er machte kein Geheimnis aus der Tatsache, dass er kein Freund der E-Scooter sei. „Meine Blindenstöcke mussten dran glauben.“ Auch andere hätten von „unschönen Begegnungen“ berichtet.



Am Dienstag bat er in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses darum, aufgrund der Erfahrungen genau zu prüfen, wo das Parken der Roller erlaubt werden sollte.

