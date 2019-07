Musterviertel mit Landmarke: So soll der ehemalige Airbus-Parkplatz bald schon ausschauen

Der ehemalige Airbus-Parkplatz in Unterschleißheim bekommt ein neues Gesicht. Autofrei, modern grün. Eine Immobilienfirma hat nun ihre Vision für das neue Viertel vorgestellt.

Unterschleißheim – Es könnte eine Mustersiedlung werden und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht: autofrei, mit Gemeinschaftsräumen für die Bewohner, kleinen Gässchen und einer grünen Dachlandschaft, in der man durch halböffentliche Gärten und über Stege flaniert.

An der Landshuter Straße in Unterschleißheim will die DV Immobilien Gruppe auf 33 432 Quadratmetern ein innovatives Viertel mit 450 Wohneinheiten errichten, vornehmlich zum Mieten. Gemeinsam mit der Stadt hat die Business Campus GmbH – eine Tochter der DV Immobilien Gruppe – ein Konzept entwickelt, das von den Baumassen des Business Campus eine Brücke schlagen könnte zur kleinteiligen Reihenhaussiedlung im Westen und zum Wohnungsbau im Norden.

+ Ein schlankes Hochhaus überragt das Viertel. Oben bietet es eine Aussichtsplattform.

Den Projektentwicklern schweben im Erdgeschoss alle Nutzungen vor, die relevant sind: Arbeiten, Wohnen, Einzelhandel, Kultur und Gastronomie soll in den Sockelgeschossen möglich sein. Dazwischen bilden sich Gassen und Plätze nach dem Vorbild von Altstädten. Die Wege verbinden das Viertel mit der umliegenden Bebauung.

Auf diesen sogenannten „Schollen“ liegt eine Gartenebene mit halböffentlichen Gemeinschaftsgärten und Ruhezonen. Brücken und barrierefreie Pfade vernetzen die Gärten untereinander.

Neues Hochhaus: Mit dem Schatten soll es aber kein Problem geben

Darüber erhebt sich die Wohnebene über zwei bis acht Geschosse: Die Punkthäuser sind zum Nordwesten hin niedriger, aber zum Business Campus hin höher.

Ein schlankes Hochhaus mit bis zu 18 Geschossen überragt als knapp 70 Meter hohe Landmarke das Viertel. Der Schattenwurf werde bestehende Wohnviertel nicht beeinträchtigen, betonen die Investoren beim Termin für die Presse. Im diesem Wohnturm entstehen kleine und große Wohnungen, aber vor allem Mikroapartments mit 23 Quadratmetern, dazu Gemeinschaftsräume für die Mieter.

Neues Viertel: „Hier entsteht etwas, was ich bisher nirgendwo anders gesehen habe.“

„Wohnungsbau ist für uns etwas Neues“, sagt Stephan Hof von der Business Campus GmbH, „wir wollen etwas Innovatives bauen, das mehr qualitativer Natur ist als quantitativer.“

Die Ideen stammen von Architekt Rainer Vallentin. Er ist als eindeutiger Sieger aus einem Wettbewerb hervorgegangen. Auch die Stadtvertreter überzeugte sein Masterplan. „Ich bin begeistert“, sagt Bürgermeister Christoph Böck (SPD). „Hier entsteht etwas, was ich bisher nirgendwo anders gesehen habe.“

Neues Viertel: Auch die Stadt bekommt Wohnungen

Ein Drittel der Fläche muss der Grundeigentümer nach den Richtlinien der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBon) der Stadt abtreten. „Wir bauen aber nicht selbst“, sagt Böck: Die Stadt übernimmt fertige Wohnungen und vermietet sie vergünstigt. Diese Wohnungen werden auf verschiedene Häuser verteilt, „so dass die Erzieherin neben dem IT-Entwickler wohnen könnte“, erklärt Hof.

Auf dem Gelände war ursprünglich gewerbliche Nutzung vorgesehen mit 50 000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, was einer GFZ von 1,5 entsprach. Davon hat der Investor nun Abstand genommen und reduziert die Baudichte nach eigenen Angaben auf 1,2. „Das ist auch für Unterschleißheim typisch“, sagt Böck. Der Stadtrat steht hinter der Planung. Im Juni beschloss er in nicht öffentlicher Sitzung, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Im Zuge der Bürgerbeteiligung sammeln Investor und Stadt nun weitere Anregungen. Am gestrigen Freitag wurden die Pläne öffentlich vorgestellt. Am 13. September ist ein Workshop geplant. „Vor allem die Nachbarn sind eingeladen“, betont Böck.

Ein urbanes Dorf mit vielen Treffpunkten

Viele Jahre lagen die Airbus-Gebäude an der Landshuter Straße abgeschottet hinter Mauern. Nun soll ein offenes Viertel entstehen, mit autofreien Wegen – bis über den Wall in die Weihersiedlung. Viel Raum für Begegnung und Gemeinschaftsräume sind eingeplant: Gästezimmer, die man buchen kann, wenn sich Besuch ankündigt, oder Ateliers, Werkstätten und Musikräume, in denen man einem Hobby nachgeht. So muss man nicht Gästezimmer und Hobbyraum in der eigenen Wohnung vorhalten.

Ein besonderes Highlight stellt für die Projektentwickler das oberste Stockwerk des Hochhauses dar: „Hier könnte ein Restaurant mit Panoramablick entstehen, das öffentlich zugänglich ist“, sagt Stephan Hof. Neben einer Tiefgarage werden die Parkhäuser des Business Campus nachts und am Wochenende genutzt. Car-Sharing und Leihräder unterstützen autofreies Wohnen. Das Quartiersmanagement will der Investor selbst übernehmen. „Wir sind Bestandshalter“, sagt Hof. Mit anderen Worten: Der Investor will nicht bauen und verkaufen, „wir haben eine langfristige Perspektive.“

