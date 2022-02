Sprechstunde unterm Mini-Kraftwerk: Stadtrat will anderen Balkon-Solaranlage schmackhaft machen

Von: Charlotte Borst

Stellt Interessierten die Steckersolaranlage vor: Jürgen Radtke (r.) empfängt im Garten einen Besucher und erklärt die simple Montage. © Gerald Förtsch

Mit seiner Solaranlage am Balkon produziert Stadtrat Jürgen Radtke Strom fürs eigene Haus. Nun will der Unterschleißheimer Interessenten zum Nachmachen animieren.

Unterschleißheim – Wenn die Sonne scheint, freut sich Jürgen Radtke jetzt doppelt. Weil ihm die Sonne ins Gesicht strahlt, und „weil wir dann ein bisschen Strom produzieren“. Seit Ende August nutzt der Unterschleißheimer Grünen-Stadtrat Sonnenstrom vom Balkon als saubere Energiequelle. „Mit meiner Frau habe ich eine Absprache getroffen. An guten Tagen stellen wir die Spülmaschine erst ab 11 Uhr an,“ dann ist die Sonne ums Haus gewandert und scheint auf das kleines Kraftwerk der Radtkes.

Das Gerät ist 100 mal 170 Zentimeter groß. Über eine Steckdose speist es den erzeugten Strom ins Hausnetz ein. Die Montage ist so simpel wie der Aufbau eines Ikea-Regals. „Auch Laien können das Gerät eigenständig anschließen“, sagt Radtke. Er hat sein Standardmodell mit 300 Watt Leistung mit einem Freund sturmsicher montiert. Es liefere etwa 200 Kilowattstunden Strom pro Jahr, die komplette Anlage habe knapp 500 Euro gekostet, inklusive Modul, Wechselrichter, Halterung und Kabel. Bei einem Preis von 30 Cent pro Kilowattstunde ergibt sich eine jährliche Einsparung von rund 60 Euro. Damit hat sich die Investition nach gut acht Jahren bezahlt.

Interesse an Balkonmodulen steigt

Seit einigen Monaten steigt das Interesse an den kleinen Balkonmodulen deutlich. Neben dem unkomplizierten Aufbau ist der geringe Platzbedarf ein großer Vorteil. Die Energieagentur München-Ebersberg erhält pro Woche mehrere Anfragen zu den Steckergeräten.

Seit August haben über 30 Interessierte Jürgen Radtkes Solaranlage begutachtet. Auch an diesem Nachmittag steht ein Besucher im Garten und schaut hoch zum Balkon. Ihn interessiert vor allem, wie das Gerät angebracht ist. „Die meisten haben sich ja schon sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt“, berichtet Radtke. Sein Modul ist im 30 Grad-Winkel an den Querstreben der Verkleidung montiert, „die Neigung sorgt für bessere Einstrahlung.“ Der erzeugte Strom wird mithilfe des Wechselrichters in Netzstrom umgewandelt. Er fließt über die Steckdose in den Haushalt und kann von den Elektrogeräten sofort verbraucht werden. Das reduziert den Strombezug. „Ich bin sicher, die Ersparnis sehe ich bei meiner nächsten Stromrechnung“, sagt Radtke. Erst wenn Sonnenstrom nicht zur Verfügung steht, greifen die Elektrogeräte auf das übliche Stromnetz zurück.

„Anfangs lief mein Stromzähler plötzlich rückwärts“

Während klassische Dachanlagen aus mindestens zehn, besser 15 Modulen bestehen und mehrere Tausend Kilowattstunden im Jahr liefern, haben die kleinen Balkonanlagen meist nur ein oder zwei Module und erzeugen wenige hundert Kilowattstunden. Trotzdem sind sie ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz und auch für Mieter geeignet, weil sie bei einem Umzug schnell ab- und wieder angebaut sind.

Wenn das Ehepaar Radtke den selbst produzierten Strom nicht aufbraucht, fließt er automatisch ins öffentliche Netz. „Anfangs lief mein Stromzähler plötzlich rückwärts“, erzählt Jürgen Radtke mit schelmischem Lachen. Er informierte sofort den Stromnetzbetreiber, „der ließ ganz schnell den alten Zähler austauschen“.

Bei manchen ist das erste Steckergerät nur der Einstieg für mehr, „wenn man gesehen hat, wie einfach es funktioniert“. Auch Jürgen Radtke überlegt, ein zweites Modul an der östlichen Hauswand anzubringen, „um die Morgensonne mitzunehmen“. Bis zur 600-Watt-Grenze darf man Anlagen in Betrieb nehmen und beim Netzbetreiber anmelden. Auch die Stadt Unterschleißheim sieht einen Nutzen in den Balkonkraftwerken und fördert sie auf Antrag der Grünen mit 25 Prozent der Anschaffungskosten, maximal mit 200 Euro.

Kontakt: Wer mehr über die Balkon-Solaranlage erfahren will, kann sich bei Jürgen Radtke melden, unter Juegen.Radtke@gruene-ush.de.

