Nach mehrjährigem Umbau: Stadtmuseum endlich eröffnet - Das erwartet die Besucher

Von: Andreas Sachse

Schlüsselübergabe in der Sammlung Graf mit (v.l.) Greta Graf, Elsa Graf, Annette Ganssmüller-Maluche, Dirk Blübaum, Museumsleiterin Veronika Laikauf, Bürgermeister Christoph Böck, Tom Sisto, Sigmar und Bettina Graf. © gerald förtsch

Der Umbau hat sich gezogen, doch jetzt ist Unterschleißheims Stadtmuseum endlich wieder geöffnet. Das neue Konzept soll ein breites Publikum ansprechen.

Unterschleißheim – Nach mehrjährigem Umbau präsentiert sich das Stadtmuseum in neuem Gewand. Inhaltlich reduziert, mit um so fokussierter Darstellung, ist das frühere Heimatmuseum wieder offen. Neue Vermittlungsmethoden und Medien sollen ein breites Publikum ansprechen.

In Sachen musealer Selbstdarstellung zählen die zurückliegenden Jahre nicht zu den Glanzlichtern Unterschleißheimer Stadtgeschichte. Besucher irrten durch enge, verwinkelte Gänge und überladen wirkende Räume. Den „postmodernen Murks aus den 80ern“ hatte der 2018 an Bord geholte Museumsleiter Stephan Bachter mit „Konzepten zum Anfassen“ modern aufbereiten wollen. Die nachfolgende Pannenshow vierjährigen Umbaus ließ Bachter das Handtuch werfen. Als eine Art Abschiedspräsent wirkte er am neuen Stadtmuseum mit.

Museumsmitarbeiterin Anna Strübel mit der digitalen Tafel, auf der man historische Ansichten mit aktuellen vergleichen kann. © Gerald Förtsch

Während der Einweihungsfeier am Vorabend der Wiedereröffnung fiel mehrfach ein Name: Wolfgang Christoph. Auf den Gemeindearchivar und Heimatpfleger gehen die Wurzeln des Museums zurück. Der im Februar 2022 mit 83 Jahren verstorbene Ortschronist trug seit den 1970er-Jahren zusammen, was 2003 als „ortsgeschichtliche Sammlung“ im Heimatmuseum aufging, dem Vorgänger des heutigen Stadtmuseums. In ihren Ansprachen erinnerten sowohl Bürgermeister Christoph Böck als auch Vize-Landrätin, Annette Ganssmüller-Maluche an den Ortschronisten. „Das Stadtmuseum will nicht nur Gebäude sein, sondern Akteurin“, sagte Böck: Mit den Bürgern wolle man Stadtgeschehen gestalten und und Geschichte schreiben. Möglichst in friedlichen Zeiten, wie Ganssmüller-Maluche ergänzte: Dass „unangenehme Themen“ wie Zwangsarbeit im Dritten Reich nicht ausgeklammert würden, nannte sie „Friedensarbeit“.

Mit Grüßen aus dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst war Dirk Blübaum angereist. Der Leiter der Landesstelle nichtstaatlicher Museen pries das Engagement der mit dem Umbau befassten Mitarbeiter: „Ohne diese Haltung würde es das Museum nicht geben!“ Das, wie er sagte, „schlüssige Konzept“ leiste einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Stadt. Besonders gefallen ihm die Gemälde der „Sammlung Graf“, die einen „emotionalen Blick auf Unterschleißheim“ gestatten. Greta Graf hatte die von Vater Manfred 2018 gestifteten Bilder vorgestellt: „Wem nutzt die Sammlung, wenn sie nicht zu sehen ist!“

Alte Geschichte präsentiert mit neuer Technik: Museumsmitarbeiter Emil Schwarzer testet die Museumsmaschine. © Gerald Förtsch

Neben Dauer- und Sonderausstellungen sieht das Konzept museumsdidaktische Inhalte vor. Das Museum will Wissen vermitteln, Menschen zusammenführen. Im Kern steht das Bemühen, Inspiration von Besuchern zu beziehen, sich ständig weiter zu entwickeln, „offen und flexibel“ zu bleiben für neue Ideen. Veronika Leihkauf, die Nachfolgerin Bachters, will dem Ideal entsprechen. „Ich darf miterleben, wie das Museum sich mit Leben füllt“, sagte die Museumswissenschaftlerin: „Das ist ebenso selten wie wunderbar.“

Das Konzept In zwei Teilbereiche gliedert sich die Dauerausstellung:

1. Stadtgeschichte: Funde der Kelten und Römer über das mittelalterliche Bauerndorf zur Stadterhebung 2000.

2. Die Sammlung Graf in der Abteilung für Kunst. 32 Bilder aus der Schenkung von Kunstmäzen Manfred Graf, die einen Blick auf Landschaft und Ort um 1900 gewähren.

Digitale Mittel erweitern die nach wie vor beengten Verhältnisse. Über im Museum erhältliche Tablets ist Hintergrundwissen abrufbar. Die „digitale Museumsmaschine“ verknüpft die Inhalte der Ausstellung mit der Außenwelt. Parallel zu den Dauerausstellungen sind Sonderausstellungen zu Stadt-, Kultur- und Kunstgeschichte vorgesehen. In Zusammenarbeit mit Vereinen will man historische wie aktuelle Themen aufarbeiten. Altersgerechte Programme für Schulen laden zum Anfassen und Ausprobieren ein. Führungen und Workshops sind auf den Lehrplan abgestellt. Die Aktion „Museum on Tour“ kommt direkt in die Schulen. an