Stockt Schul-Neubau jetzt wieder? Grüne wollen Unterschriften gegen Baumfällungen sammeln

Michael-Ende-Schule

Von Charlotte Borst schließen

Die Michael-Ende-Schule in Unterschleißheim soll neu gebaut werden. Dafür müssen 25 Bäume weichen. Die Grünen wollen nun einen Mehrheitsbeschluss kippen, um die Rodung zu verhindern.

Unterschleißheim – Mit Unterschriften wollen die Grünen in Unterschleißheim für den Erhalt von 25 Bäumen kämpfen. 94 Bäume müssen ohnehin für den Neubau der Michael-Ende-Schule weichen. Doch um weitere 25 Bäumen zu retten, wollen die Grünen einen Mehrheitsbeschluss kippen.

Am Dienstag haben sie in die Sportgaststätte eingeladen. Rund 50 Personen sind gekommen, darunter die fünf Stadträte der Fraktion sowie Bernd Knatz (ÖDP). Eine Zuhörerin stellt die zentrale Frage: „Die Fällung ist doch beschlossen. Kann man da noch etwas ändern?“

Wall soll bis Ende Februar gerodet sein

Die Zeit läuft, die Verwaltung ist an die gefassten Beschlüsse gebunden: Der Wall am Münchner Ring soll bis Ende Februar gerodet werden, anschließend brüten die Vögel, dann wären Rodungen erst wieder ab Oktober erlaubt. Der Haupteingang des geplanten Schulkomplexes liegt am Münchner Ring, ebenso wie die neue Sporthalle. Weil sie direkt am Gehweg errichtet wird, ist ein Teil des grünen Walls ohnehin „todgeweiht“, wie Tino Schlagintweit, der Zweite Bürgermeister, sagt. Anders als die Mehrheit der städtischen Gremien wollen die Grünen den hinteren Wall erhalten. Schlagintweit hat Grafiken und Filme angefertigt, um die vor Augen zu führen. was geplant ist.

Denn in einer Doppelsitzung haben der Umwelt- und Verkehrsausschuss sowie der Grundstücks- und Bauausschuss am 30. November entschieden, dass der Wall gerodet wird, um den Gehweg mit einer Breite von 2,50 Meter und den Radweg mit einer Breite von 2 Metern zu realisieren. Die Zahl der Fällungen steigt somit auf 119. Die Schule wird vom Münchner Ring gut sichtbar sein, mit einem Vorplatz, auf dem 18 neue Bäume gepflanzt werden. Kosten: 167.000 Euro.

Von „Hauruck-Verfahren“ überrumpelt

Die Grünen kämpfen aber weiterhin für eine andere Variante: Der hintere Teil des Walls soll erhalten bleiben und mit ihm die umstrittenen 25 Bäume. Allerdings wäre der Gehweg nur 2 Meter breit, auch der Vorplatz wäre kleiner. Das wäre auch billiger, denn Neupflanzungen gäbe es nicht.

In besagter Sitzung habe es erst eine Tendenz zum Wall-Erhalt gegeben, berichtet Jürgen Radtke: „Dann wurde die Sitzung unterbrochen, und innerhalb von fünf Minuten ist die Entscheidung gekippt. Wichtige Kriterien hatten nicht das Gewicht, das ihnen zukommt.“ Die Grünen fühlen sich von einem „Hauruck-Verfahren“ überrumpelt. Bernhard Schüßler sagt: „Ich habe mich verarscht gefühlt.“ In Ersatz-Pflanzungen sieht Tino Schlagintweit auch keine Lösung: „Da haben wir schon diese Bäume, und dann hauen wir sie weg. Wir haben in Unterschleißheim schon ein riesiges Defizit beim Nachpflanzen von gefällten Bäumen, weil es innerhalb der Stadt keine Flächen gibt, auf die wir Ersatzbäume pflanzen können.“

Schulbauarbeiten starten im Frühjahr

Die Grünen überlegen, Unterschriften zu sammeln. Weitere Ideen werden gesucht, wie man Widerstand aufbauen kann. „Gehen Sie auf die Stadträte zu, machen Sie Druck“, ruft Radtke auf. „Es bringt auch etwas, wenn Sie im Bauamt die Unterlagen anschauen.“

Seit 2014 plant der Stadtrat den Neubau der Schule. Viele Konzepte wurden untersucht und wieder verworfen, es wurde umgeplant und eingespart. Im Frühjahr starten die Arbeiten, 2026 soll die Schule bezogen werden.

Weitere Nachrichten aus Garching und dem Landkreis München finden Sie hier.