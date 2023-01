Chihuahua-Suchaktion: Wer hat Bernadette gesehen? – „Habe so viel geweint, wie schon lange nicht mehr“

Von: Laura May

Vermisst seit einer Woche. Chihuahua-Hündin Bernadette ist in Unterschleißheim entlaufen. © privat

Seit einer Woche ist Chihuahua-Hündin Bernadette verschwunden – ihre neue Besitzerin ist einfach nach Spanien abgehauen, die Züchterin ist schockiert – von Cornelia Schönhardt.

Unterschleißheim – „Eigentlich wollte ich sie gar nicht hergeben“, sagt eine Hundezüchterin aus Bayern, die ihren Namen nicht in der Zeitung sehen möchte. Die acht Monate alte Bernadette gehörte zu ihren erklärten Lieblingen. „Ich hatte eine starke Bindung zu ‚Dotti’, wollte das Beste für sie.“

Bis zu jenem Tag, an dem sich eine Dame aus Spanien meldete. Eine Künstlerin, gut situiert und eigenen Worten zufolge hundeerfahren. Die Züchterin war angetan von der Frau. Sie gab sich bei den Telefonaten sehr herzlich und machte auch sonst einen sympathischen Eindruck. „Ich dachte, ‚Dotti’ würde es gut bei ihr haben.“

Chihuahua-Suchaktion Unterschleißheim: Guter Eindruck ist schnell wieder weg

Bei der Übergabe des Hundes an die Frau und ihren Ehemann, vergangenen Freitag verflog der gute Eindruck allerdings, der Züchterin missfielen einige Verhaltensweisen von „Dottis“ neuen Besitzern. Bei einem neuerlichen Treffen am Samstag Mittag merkte das Paar anscheinend, dass die Züchterin skeptisch war.

Es wurde Zeitdruck aufgebaut, man tat eilig und wollte so schnell wie möglich mit dem Hund zurück ins Hotel. Mit dem Versprechen an die besorgte Züchterin, „Dotti“ sofort zurückzubringen, wenn sie sich in der neuen Situation nicht wohlfühlt.

Chihuahua-Suchaktion Unterschleißheim: Besitzerin fliegt einfacghg nach Spanien

So weit kam es nicht mehr. Wenige Stunden später folgte die Whatsapp-Nachricht: „Der Hund ist weg!“ Bei einem Gassigang um 19 Uhr lief sie auf und davon. Die neue Besitzerin, offensichtlich gekränkt von „Dottis“ abweisendem Verhalten, entzog sich ihrer Verantwortung und stieg mit ihrem Gatten tags darauf in den Flieger zurück in südliche Gefilde.

Ihren Schützling überließ sie einfach der Kälte und seinem Schicksal. Seither irrt das kleine Hündchen mutterseelenallein in Unterschleißheim umher. Die Dame ist seit dem Vorfall nicht mehr erreichbar. Der letzte lapidare Kommentar an die Züchterin war: „Dotti’ will offenbar nicht zu uns und dann macht das ja auch alles keinen Sinn.“

Nach Aussage der Züchterin interessierte es sie nicht mehr, wie es dem Hund draußen in der Kälte geht, die Dame tat sich vor allem selbst leid.

Chihuahua-Suchaktion Unterschleißheim: Suche bis mitten in die Nacht

Die Hundezüchterin nahm zwei Stunden Fahrtzeit in Kauf und setzte sich noch am selben Abend als „Dotti“ verschwand ins Auto, um selbst nach ihr zu suchen. Bis zwei Uhr nachts. Nichts. Seitdem fährt sie fast täglich nach Unterschleißheim, verbringt so manche eiskalte Nacht im Auto, befragt Leute, hängt Suchplakate auf, informiert Tierschutzvereine und tut alles, was ihr möglich ist, um „Dotti“ wieder zu finden.

Chihuahua-Suchaktion: „„Habe in den letzten Tagen so viel geweint, wie schon lange nicht mehr“

Sie hat speziell ausgebildete Suchhunde der K 9 Pro Tiersuchstaffel angefordert und sogar einen Drohnenpiloten aus Gilching mit einer Wärmebildkamera. Bislang konnte erst ein Augenzeuge gefunden werden. Der zehnjährige Junge hatte „Dotti“ in Unterschleißheim in der Straße Am Weiher gesehen, wie sie schnell den Gehweg entlang lief. Das war am Montag, den 23. Januar zwischen 15 und 18 Uhr.

Die Züchterin vermutet, die junge Hündin habe wohl von Anfang an gespürt, dass der neue Platz nicht der richtige für sie ist und deshalb partout nicht bleiben wollen. Sie hofft, dass Dotti nichts passiert ist und sie vielleicht bei lieben Menschen untergekommen ist, die sich ihrer in der Not angenommen haben. „Ich habe in den letzten Tagen so viel geweint, wie schon lange nicht mehr und wünsche mir von ganzem Herzen, dass meine Dotti wieder wohlbehalten zu mir zurückkehrt.“

Chihuahua-Suchaktion Unterschleißheim: Wert hat Bernadette gesehen?

Steckbrief und Hinweise „Dotti“ ist ein acht Monate alter Chihuahua-Mischling, knapp 30 Zentimeter groß und rund 5 Kilogramm schwer. Sie hat schokoladenbraunes, weiches Fell mit kleinen Löckchen. Die Augen sind von einem hellen Goldbraun. Die Nase ist braun. Sie hat Schlappohren und kurze Beine. Ein charakteristisches Merkmal ist ein leichter Überbiss, das heißt, der Unterkiefer steht etwas über dem Oberkiefer. „Dotti“ ist nicht kastriert und auch nicht tätowiert, aber gechipt. Wenn jemand „Dotti“ gesehen oder bei sich aufgenommen hat, melden Sie sich bitte bei der 24-Stunden-Notruf-Nummer des Haustierregisters Tasso unter Tel. 0 61 90 / 93 73 00 unter der Angabe der Suchdienstnummer. Diese lautet für Bernadette: S2750575. Cornelia Schönhardt

