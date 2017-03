An der Allguth-Tankstelle an der Dieselstraße in Unterschleißheim ist am späten Mittwochabend ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt worden.

Unterschleißheim – Wie die Polizei erst heute meldet, beobachtete ein Zeuge den Mann am Mittwoch gegen 23.25 Uhr und alarmierte die Polizei, die Tankstelle war zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen. Bei ihrem Eintreffen sahen die Beamten, wie der Mann aus einem eingeschlagenen Fenster der Tankstelle herauskletterte und davonlief. Sie verfolgten den Täter und konnten ihn kurz darauf stellen. Es handelt sich um einen 40-jährigen wohnungslosen Rumänen. Er gab an, alkoholische Getränke gesucht zu haben. Der diensthabende Staatsanwalt beantragte aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes vorläufig einen Haftbefehl gegen den 40-Jährigen.

mm

