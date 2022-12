Taucherstaffel der Feuerwehr: Entdecken, was anderen verborgen bleibt

Von: Laura May

Einsatz unter Wasser: Übungsleiter Stefan Wachtveitl (Mitte) trainiert mit den Feuerwehrtauchern Sebastian Reichel (r.) und Christian Voye (l.) am Buga-See in Riem. © lm

Jeden Tag bis zum 24. Dezember stellen wir unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“ Menschen vor, die für erhellende Momente sorgen oder Licht ins Dunkel bringen. Heute die Taucherstaffel der Feuerwehr.

Unterschleißheim – Ein grauer Samstagmorgen am Buga-See in Riem. Dick eingepackt sind nur ein paar Hundebesitzer unterwegs, sonst hat es heute noch niemand raus in die Kälte geschafft. Außer drei Männer, die schwimmen gehen wollen. Ungemütliche Jahreszeiten schrecken die Freiwilligen der Feuerwehr-Taucherstaffel aus Unterschleißheim nicht ab. Eingepackt in dicke Neopren-Anzüge, Vollgesichtsmasken, Rettungsweste und Tauchgerät gleiten sie blubbernd in das kühle Wasser.

Mindestens zehn Übungstauchgänge müssen aktive Feuerwehrtaucher pro Jahr absolvieren, um im Ernstfall einsatzbereit zu sein. „Das muss ins Blut übergehen“, sagt Lehrtaucher und Übungsleiter Stefan Wachtveitl. Wenn sie gebraucht werden, ist keine Zeit mehr für Absprachen. Da geht es schon mal um Tod und Leben – wie beim Einsatz am Karlsfelder See 2015, als ein Geflüchteter unterging. „Zwei Taucher von uns sind da parallel rein, um zu suchen – und haben ihn gleich gefunden“, berichtet Wachtveitl. Der Mann konnte damals reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden. „Das war ein Einsatz, der uns in Erinnerung geblieben ist.“ Leider handele es sich bei den Tauchereinsätzen meistens um Personenrettungen.

„Was findet man da unten?“

Was ihn reizt am Tauchen, ist eher seine Abenteuerlust als die schlimmen Szenen. „Es ist die Faszination: Was findet man da unten?“, sagt er mit funkelnden Augen. Tauchen habe ihn immer schon begeistert. Die Idee der geheimen Unterwasserwelten, die Neugier nach versunkenen Dingen. „Man sieht da etwas, das anderen verborgen bleibt.“

Der heute 37-jährige kam bereits als 14-Jähriger zur Feuerwehr, ist seit 2004 Taucher und seit 2011 Lehrtaucher der Taucherstaffel der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleißheim, die es schon seit 1983 gibt. Damit die Truppe mit aktuell 16 aktiven Tauchern noch lange existiert, gibt Wachtveitl bei Übungen wie dieser am Buga-See sein Wissen weiter.

Autos, Kickroller – „oder auch mal Munition“

Über Ultraschall und Seilzeichen kommuniziert er mit den beiden Tauchern, während sie unter Wasser sind. Das wichtigste Signal ist das einmalige Ziehen, was „Notfall“ signalisiert. „Wenn man in Not ist, kann man nicht fünf Mal ziehen.“ Die Taucher haben außerdem eine Kamera unter Wasser. So kann Wachtveitl am Ufer über einen kleinen Bildschirm in einem Koffer in Echtzeit mitverfolgen, was seine Taucher so finden und sehen. Im sauberen Buga-See und bei Tageslicht sieht er relativ viel auf dem Bildschirm – auch wenn heute nur normaler Bewuchs, Sand und Partikel vor die Linse tanzen. Schwieriger wird es bei Dunkelheit und, wenn das Pflanzendickicht unter Wasser mehrere Meter hoch ist. Da brauchen die Taucher gute Lampen, die sie allerdings nicht am Kopf tragen können. „Stirnlampen würden Schwebeteilchen anstrahlen, da würde man gar nichts sehen.“

Es sind viele Details, die Lehrtaucher Wachtveitl den neuen Tauchern beibringen muss, um im Ernstfall optimal zu helfen. Abseits der Ernstfälle finden die Taucher immer wieder auch Unerwartetes: alte Zigarettenautomaten, Geldbeutel, Autos, Kickroller – „oder auch mal Munition“.

