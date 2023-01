Tierarzneifabrik wächst: Pharmakonzern informiert Anwohner über Ausbau-Pläne

Von: Charlotte Borst

So sieht es im Theresienbogen nach der Erweiterung aus. © Visualisierung: form 3D

Der Pharmakonzern MSD will die Kapazität an seinem alten Standort in Unterschleißheim erweitern. Nun informiert er die Anwohner über die Ausbaupläne.

Unterschleißheim – Die Firma Intervet International, ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit, will ihren Standort zwischen Südlicher Ingolstädter Straße und Theresienbogen in Lohhof erweitern. Der Grundstücks- und Bauausschuss hat am Montag den Bebauungsplanentwurf gebilligt, nun wird das Bauleitverfahren eingeleitet.

Das weltweit tätige Pharmaunternehmen produziert und verpackt in Lohhof Tiermedikamente. Der Standort an der Feldstraße ist eine von weltweit 30 Produktionsstätten von Merck Sharp Dome. Hier arbeiten 380 bis 400 Mitarbeiter. Doch die Gebäude, die teilweise aus dem Jahr 1959 stammen, werden dem florierenden Unternehmen zu eng. Der Altbestand an der Südlichen Ingolstädter Straße (B 13) soll nach und nach abgerissen werden. Zunächst plant MSD aber auf dem Nachbargrundstück Richtung Theresienbogen eine Erweiterung, wo früher die Reka-Wellpappenfabrik stand.

Besserer Lärmschutz

Die alte, zwölf Meter hohe Kartonagenfabrik wurde abgerissen, die ersten sechs Bäume sind gefällt. MSD will ein 16,5 Meter hohes Gebäude für Produktion, Labore und Büros bauen. Am Südende soll es auf zwölf Meter abfallen. Die zunächst geplante stufenweise Höhenreduzierung Richtung Theresienbogen wurde verworfen, weil so nicht alle benötigten Anlagen untergebracht werden könnten. Auch ein 15 Meter hohes Parkhaus ist geplant, auf dem Parkplatz östlich der B 13.

Das 3,5 Hektar große Planungsgebiet liegt im Gewerbegebiet, wird aber von Wohnhäusern an Feldstraße, Theresienbogen und Hedwigstraße umgeben. Anwohner werden über den Theresienbogen direkt auf die Produktionshalle schauen. Die Stadt wertet es als Vorteil, dass MSD im Innenbereich expandiert, statt in die freie Landschaft zu bauen. Zudem schütze das 16,5 Meter hohe Gebäude besser gegen Verkehrslärm von der B 13 als die frühere Reka-Halle. Auch die Produktion selbst sei leiser als die Kartonagenfabrik. Die Stadt verpflichtet MSD die Bäume ab 50 Zentimeter Stammumfang, die gefällt werden, zu ersetzen, 20 Sträucher zu pflanzen und die Flachdächer extensiv zu begrünen. Am Freitag, 27. Januar, können sich die Bürger von 15 bis 17 Uhr an der Feldstraße 1a direkt über die Pläne informieren.

