Unterschleißheim trauert um Rolf Zeitler

Von: Charlotte Borst

00f11bde-c74e-4430-88d6-ff521ef7442e.jpg © Guido Metz

Zeit zum Abschiednehmen gab es nicht. Mit 79 Jahren ist Rolf Zeitler am Samstag nach kurzer schwerer Krankheit im Krankenhaus gestorben. Er war 24 Jahre Bürgermeister von Unterschleißheim, von 1989 bis 2013, und bis zu seinem plötzlichen Tod engagiert in vielen Vereinen.

Unterschleißheim - Ungewöhnlich ruhig war es gestern im Rathaus. So wie an diesem tristen Januartag schwere Wolken bleiern über der Stadt liegen, so herrschen stille Betroffenheit und Trauer auf den Fluren. „Rolf Zeitler war ein hervorragender Bürgermeister für Unterschleißheim. Was er für die Stadt auf den Weg gebracht hat, ist wirklich bemerkenswert“, würdigt ihn sein Nachfolger, Bürgermeister Christoph Böck. Er kommt gerade von einer Sitzung der Fluglärm-Kommission, in der eine Schweigeminute für seinen Vorgänger abgehalten wurde. Denn die traurige Nachricht hat schnell die Runde gemacht, auch über die Stadt und den Landkreis hinaus.

Viele Mitarbeiter kannten Rolf Zeitler als Chef, haben mit ihm gearbeitet und ihn geschätzt. „Sein Tod kommt wie ein Blitz aus heiterem Himmel“, sagt Thomas Stockerl, der zehn Jahre Zeitlers persönlicher Referent war und im Vorstand des Fördervereins Christoph I bis zuletzt eng mit ihm zusammenarbeitete: „Ich bin fassungslos.“

Traurig ist auch CSU-Ortsvorsitzender Stefan Krimmer, der noch vor fünf Tagen mit dem Verstorbenen telefoniert hatte. „Rolf Zeitler war ein Freund und Förderer für mich“, sagt er: „Der Münchner Norden, die CSU Unterschleißheim und ich persönlich verdanken ihm unendlich viel. Er war eine Ikone. Man hat ihn gekannt und auch sofort erkannt. Und selbst wer ihn nicht persönlich kennengelernt hat, kennt doch seine Taten.“

Zeitler war ein aktiver Gestalter, der energisch Projekte angeschoben hat und die Stadt stark prägte. Er gehörte 1984 bis 1989 dem Gemeinderat an, schon als Dritter Bürgermeister hatte er 1986 die Vision für den Valentinspark, der im Jahr 2000 eröffnet wurde.

Allen voran ist ihm die Stadterhebung zu verdanken. Als Führungsperson hatte Zeitler die Gabe, andere mitzunehmen und für seine Ideen zu begeistern: Die Geothermie, das Ballhausforum, der Neubau des Familienzentrums, die Sanierung des Schwimmbads, Wirtschaftspartnerschaften und die Realisierung der Fachhochschule (FOS/BOS) sind Meilensteine seiner Ära. Besonders freute ihn, dass trotz Verzögerungen der Spatenstich für die Unterführung an der S-Bahn doch noch möglich war.

Daneben war er 1996 bis 2008 Stellvertreter des Landrats und bis zu seinem Tod Kreistagsmitglied. Innovativ – das war für ihn ein Schlüsselwort. Rolf Zeitler gründete die Innovative Community Unterschleißheim (ICU), die heute noch ein wichtiges Netzwerk der örtlichen Wirtschaft ist. Innovativ sollte auch die Verwaltung sein, erinnert sich Stockerl: „Er legte schon Mitte der 90er Jahre großen Wert auf eine moderne EDV im Rathaus.“ Er selbst bewegte sich auch im Alter sicher in der digitalen Welt und nahm bis zuletzt auch online an Kreistagssitzungen teil.

da69779b-01ba-433c-9d89-f10ea7ec97d0.jpg © Dieter Michalek

Die Unterschleißheimer wählten ihn viermal zum Bürgermeister. Dabei war Rolf Zeitler als gebürtiger Münchner kein Alteingesessener. Nach einer Lehre als Maschinenschlosser bei der Süddeutschen Bremse AG, machte er seinen Industriemeister und wechselte zur Siemens AG, wo er bald in die Entwicklungsabteilung aufstieg und Führung übernahm. Parallel dazu begann sein politisches Ehrenamt im Gemeinderat. Eine stressige Zeit, zumal er kurz darauf als Bürgermeister kandidierte und dann als Chef einer Verwaltung ins kalte Wasser sprang.

Mit großem Fleiß setzte er sich nicht nur für die Vereine, sondern auch für soziale Einrichtungen wie das Sehbehinderten- und Blindenzentrum ein. Zeitler war öffentlich sehr präsent, meist begleitete ihn seine Frau Monika, die ihm viele Repräsentationsaufgaben abnahm. Sie habe ihm „das Leben als Bürgermeister leicht gemacht“, sagte er bei seiner letzten Bürgerversammlung, bevor er mit 69 in den Ruhestand wechselte.

Ehrungen wie das Bundesverdienstkreuz, die Titel Altbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt wurden ihm zuteil. Der Abschied vom Amt schien ihm nicht allzu schwer zu fallen. Vielmehr genoss er es, nicht mehr von seinem Terminplan fremdgesteuert zu werden. Mit seiner Frau Monika packte er die Koffer und reiste. In den Vereinen engagierte er sich weiterhin. Viele werden ihm mit ihren Fahnenabordnungen das letzte Geleit geben.