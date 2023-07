Umbau der Stadtmitte: Neue Infos zu Größe, Ablauf und Zeitplan

Von: Charlotte Borst

Teilen

Zukunftsvision: Die neue Stadtmitte gesehen vom Rathausplatz aus (l.) und das Wohn- und Geschäftszentrum vom Bahnhof aus (r.). visualisierungen: stadt © Stadt

Stadt, Planer und Investoren haben die neuen Pläne für die Stadtmitte vorgestellt. Wenn es gut läuft, sind die ersten Gebäude 2030 bezugsfertig.

Unterschleißheim – Den tristen Anblick im Zentrum müssen die Unterschleißheimer noch etwas länger ertragen. Es werden noch Jahre im Dämmerschlaf folgen. Frühestens 2030 werden die ersten Gebäude der neuen Stadtmitte bezugsfertig sein – wenn alles gut läuft. Die 200 Bürger, die sich im Bürgerhaus versammelt haben, erhalten am Montag beim Infoabend der Stadt aber eine Perspektive. Bürgermeister Christoph Böck (SPD), Planer und Eigentümer haben sich auf einen Zeitplan verständigt für die ersehnte Neugestaltung der Stadtmitte mit Wohnungen, Geschäften und Praxen.

Die Stimmung ist gut, die Bürger haben viele Fragen, es gibt auch immer wieder Applaus. Nachdem Stadtverwaltung, Stadtratsfraktionen und Rock Capital als Eigentümerin des IAZ in intensiven Gesprächen Einigung erreicht haben, ist Bewegung in die Stadtmitte gekommen. Derzeit wird der Bebauungsplan erarbeitet. „Die beiden Hochhäuser gegenüber vom S-Bahnhof signalisieren ,Hier ist Unterschleißheim’“, sagte Stadtplanerin Bettina Gerlach: „Die Verkehrserschließung, die Tiefgaragenzufahrt und auch die Anlieferung erfolgt vom Süden. Da müssen wir jetzt unser Augenmerk drauf legen, dass es mit dem neuen Busbahnhof und dem Park-und-Ride funktioniert.“

Führen durch den Abend: Stadtplaner Martin Birgel (l.) und Bettina Gerlach mit Bürgermeister Christoph Böck. © Gerald Förtsch

Im ersten Quartal 2024 soll die Öffentlichkeit am Bebauungsplan beteiligt werden. Im dritten Quartal 2024 wird der entsprechend überarbeitete Bebauungsplan erneut öffentlich ausgelegt. Anfang 2025 kann der Satzungsbeschluss gefasst und Baurecht vergeben werden.

„Dann können wir in die Planung an den Gebäuden gehen“, erklärt Katrin Grumme, die Beraterin von Apotheker Robert Müller, dem Eigentümer des Postgeländes.

Rückbau „nicht mit der Abrissbirne“

Stepahn Rothenburg, Projektentwickler von Rock Capital, bittet um Verständnis, dass der Rückbau per Bagger mitten in der Stadt sensibel vorangehen wird – „nicht mit der Abrissbirne“ – und etwas länger dauert: 2026 soll der Rückbau des IAZ beginnen. Er rechnet mit sechs bis neun Monaten.

Man werde sich beim Rückbau abstimmen, ergänzt Grumme für das Postgrundstück: „Damit der Bagger nicht dreimal anrollt.“ Theoretisch kann Ende 2026 – zumindest auf dem IAZ-Gelände – der Neubau beginnen. „Wir bauen die Gebäude von Norden Richtung Süden, wir gehen von drei Jahren Bauzeit aus“, sagte Rothenburg.

Gespräche mit Post laufen

Bürgermeister Böck will trotzdem schneller vorankommen: „Wir werden mit einem raschen Bebauungsplanverfahren die Bauwerber etwas unter Druck setzen, damit sie früher anfangen zu bauen“, sagt er mit einem gewitzten Grinsen in Richtung Investoren. 36 000 Quadratmeter Geschossfläche sind allein bei Rock Capital verabredet, der Großteil für Wohnungen, 300 sollen es werden. 250 Millionen will Rock Capital investieren.

Weitere 7000 Quadratmeter sind auf dem Postgrundstück von Robert Müller vorgesehen, hier überwiegend für Gewerbe und Dienstleistungen. „Bleibt die Post auf dem Gelände?“, will ein Zuhörer wissen. Man sei in Gesprächen mit der Post, sagt Grumme, „neue Mietverträge können wir erst schließen, wenn wir wissen was möglich ist“.

Die ersten sind schon da: Auf den neuen Planungsstand bringen sich 200 Bürger beim Infoabend der Stadt. © gefö

Böck betont: „Für uns als Stadt stand in den Verhandlungen stark im Vordergrund, dass wir Wohnraum schaffen.“ Positiv ist daher, dass Rock Capital anstelle des ursprünglich geplanten Hotel-Hochhauses ein Wohn-Hochhaus baut mit 13 Stockwerken baut. Einige der 300 Wohnungen erhält die Stadt im Gegenzug für die Baurechtsmehrung nach den Regeln der Sozialgerechten Bodennutzung (Sobon).

In der neuen Mitte wird die Stadt nicht selbst bauen, sondern die Wohnungen von Rock Capital errichten lassen, „daher werden es etwas weniger Wohnungen sein“, erklärt Böck, verglichen mit dem üblichen Sobon-Modell, wonach die Stadt ein Drittel der Grundfläche zum günstigen Preis erhält und selbst bebaut. „Der Vorteil ist, dass die Stadt kein Geld vorstrecken muss“, erklärt Böck.

Bezahlbare Wohnungen?

Auf die Frage: „Entstehen bezahlbare Wohnungen?“ antwortet Bürgermeister Böck: „Die Wohnungen im Eigentum der Stadt werden vor allem an Kita-Angestellte, Pflegekräfte und Rathaus-Mitarbeiter vermietet.“

„Warum reißen Sie nicht jetzt schon die alten Gebäude ab?“, fragt ein Zuhörer. Katrin Grumme antwortet etwas ausweichend: „Wir haben einen laufenden Mietvertrag mit der Post. Und Sie wollen auch nicht zwei Jahre auf eine Baugrube schauen.“

Das Wohn- und Geschäftszentrum in der neuen Stadtmitte vom Bahnhof aus gesehen. © Stadt

Bürgerin Anita Karpa bedauerte, dass der „Fairteiler“ nicht mehr zur Verfügung steht, seit das IAZ abgesperrt ist, und auch Strom und Wasser abgestellt sind. „Ich habe da viele Lebensmittel und andere Gegenstände abgegeben, es gibt viele Bedürftige. Alles war immer schnell weg. Es würde reichen, den Raum offen zu lassen, selbst ohne Strom.“ Man wolle Vandalismus vorbeugen, erklärt Stephan Rothenburg.

Doch offenbar ist die Botschaft beim Investor angekommen: Im Gespräch vor den Stellwänden sagt Geschäftsführer Christian Lealahabumrung, er wolle den Fairteiler unterstützen und gemeinsam mit der Stadt einen andern Raum finden. Die Verantwortlichen suchen an diesem Abend das Gespräch mit den Bürgern. Offenbar will man den Weg zur neuen Stadtmitte gemeinsam gehen – auch wenn er noch lang ist.

Weitere Informationen aus Unterschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.