Unbekannte zündeln auf Spielplatz - Holzhaus gerät in Brand

Von: Anna Liebelt

Teilen

Die Polizei konnte die Täter trotz ausgiebiger Fahndung nicht aufspüren. © Daniel Karmann

Mit dem Feuerlöscher mussten die Beamten den Brand auf einem Spielplatz in Unterschleißheim am Mittwoch, 10. Mai, löschen. Die Täter flüchteten unerkannt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unterschleißheim - Kurz vor Mitternacht bemerkte ein 36-jähriger Mann am Mittwoch, 10. Mai, ein Feuer in einem Holzhaus auf einem Spielplatz in Unterschleißheim. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann zwei bis drei Personen in unmittelbarer Nähe beobachten. Der 36-Jährige sprach die Unbekannten auf das Feuer an, woraufhin sich die Gruppe laut Polizei schnell vom Spielplatz entfernte.

36-jähriger Mann wählt den Notruf

Der 36-Jährige wählte schließlich den Notruf. Die kurz daraufhin eintreffenden Beamten konnten den Brand im Holzhaus mit Sand- und Feuerlöscher schnell bekämpfen. Auf dem Spielplatz fand die Polizei Grillkohle und eine unbekannte Flüssigkeit in einer Flasche auf.

Schaden von mehreren hundert Euro - Polizei sucht Zeugen

Eine sofort eingeleitete Suche nach den Tätern blieb laut Beamten erfolglos. Den Sachschaden am Holzhaus schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die zum angegebenen Zeitraum im Bereich der Eschenstraße, des Münchner Rings und des Valentinspark etwas Auffälliges bemerkt haben sollen sich unter Tel. 089/ 29100 bei der Polizei melden.