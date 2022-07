Unfall mit Schwerverletztem: Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Laura Forster

Ein Rettungshubschrauber hat den 42-Jährigen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. © Roland Albrecht

Wie gefährlich Alkohol im Straßenverkehr ist, hat sich bei einem Unfall am Sonntag in Unterschleißheim erst wieder gezeigt. Ein Mann wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus geflogen werden.

Unterschleißheim - Ein 42-Jähriger aus dem Landkreis Freising musste am Sonntag mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden, nachdem er bei einem Unfall in Unterschleißheim schwer verletzt wurde. Laut Polizei hielt der Mann gegen 16:40 Uhr in der Carl-von-Linde-Straße in Unterschleißheim in zweiter Reihe, um seinen dort am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Anhänger anzuhängen. Zeitgleich befuhr ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Dachau mit einem Nissan die Carl-von-Linde-Straße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung B 13.

Zusammenprall von zwei Autos auf Carl-von-Linde-Straße in Unterschleißheim

In der Folge kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Nissan kollidierte zunächst mit dem Anhänger und im Anschluss mit dem Pkw. Durch den Unfall wurde der Wagen des 42-Jährigen rund 60 Meter weit nach vorne geschoben und die Anhängerkupplung aus dem Auto gerissen. Der Anhänger kippte auf die Seite und wurde gegen einen geparkten Wohnwagen geschoben. Der Nissan kam auf dem Gegenfahrstreifen zum Stehen.

Unfallbeteiligter mit 1,7 Promille unterwegs

Der 42-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Der 48-Jährige verletzte sich leicht und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Nissan-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An den beiden Fahrzeugen und dem Anhänger entstanden Totalschäden. Der Wohnwagen wurde schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Carl-von-Linde-Straße für mehrere Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. lf

