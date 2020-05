Verbotenes Treffen in Shisha-Bar

Die Polizei beendete am Freitagnachmittag ein Treffen in einer Shisha-Bar. Die Abgabe von Wasserpfeifen ist derzeit verboten.

Unterschleißheim - Eine Gruppe hat am Freitagnachmittag in Unterschleißheim gegen die Corona-Vorschriften verstoßen. Laut Polizei hat eine Streife gegen 16:30 Uhr vier Personen in einer Shisha-Bar angetroffen, dort rauchten sie gemeinsam Wasserpfeife. Die Abgabe von Wasserpfeifen ist derzeit jedoch verboten. Die Beamten beendeten das Treffen. Den Betreiber der Shisha-Bar erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, die mit einem hohen Bußgeld verbunden ist.

