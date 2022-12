Lichtblicke im harten Leben auf der Straße: „Schneekönige“ erfüllen Wünsche von Obdachlosen

Von: Charlotte Borst

Ein Obdachloser vor einem Schaufenster. Die meisten Menschen laufen hier rasch vorbei. Der Verein „Schneekönige“ aber will Wohnungslosen Lichtblicke in ihr hartes Leben auf der Straße bringen. (Symbolfoto) © Boris Roessler

Cornelia Pagel aus Unterschleißheim hat den Verein „Schneekönige“ gegründet. Aber das ganz Jahr hinweg erfüllen die Mitglieder Wünsche von Wohnungslosen und bringen Lichtblicke in das harte Leben auf der Straße.

Unterschleißheim - Ein Matratzenlager vor einem Schaufenster. Autos drängen sich durch den vierspurigen Verkehr in der Innenstadt. Fußgänger laufen rasch vorbei. Die meisten schauen weg. Der Mann mit Bart und Trachtenhut ist für die meisten wie ein Unsichtbarer. Nicht aber für die Kinder. Die Not beschäftigt sie, vielleicht eher noch als Erwachsene.

Cornelia Pagel hat ein Kinderbuch über Obdachlosigkeit geschrieben. „Über das Wünschen“ heißt es. Es handelt von Franz, der in der Stadt gestrandet ist und auf der Straße lebt. Die Berner- Sennen-Hündin Lucy ist stets an seiner Seite. Die beiden bekommen regelmäßig Besuch von dem kleinen Max und seiner Mutter. Max hätte selbst gern einen Hund, aber die Wohnung seiner Eltern ist zu klein. Deswegen kommen sie zum Spielen und zum Ratschen zu Franz und Lucy.

Das Thema Obdachlosigkeit lässt sie seit ihrer Kindheit nicht mehr los: Cornelia Pagel aus Unterschleißheim. © Fotofee Christina Hanke

Als sie vor elf Jahren vom Bodensee nach München zog, erlebte sie einen Schock

„Obdachlosigkeit hat mich schon als Kind betroffen gemacht“, erzählt Cornelia Pagel. Wenn sie einen Menschen sah, der auf der Straße lebte, fragte sie ihre Eltern: „Wie kommt es dazu?“ Als sie vor elf Jahren vom Bodensee nach München zog, erlebte sie einen Schock. „Ich habe mit großem Erschrecken gesehen, wie viele Obdachlose es in einer reichen Stadt wie München gibt. Damit hatte ich nicht gerechnet.“

Die Mutter einer kleinen Tochter hat sich der Hilfe für Obdachlose verschrieben. Mit Freunden hat sie vor sieben Jahren den Verein „Schneekönige e.V.“ gegründet. 113 Mitglieder haben sich mittlerweile angeschlossen. Das ganze Jahr über erfüllen sie Wünsche von Wohnungslosen und bringen Lichtblicke in das harte Leben auf der Straße. Denn jeder hat Wünsche, nur sind sie für Obdachlose schier unerreichbar.

Kinder das Thema verständlich vermitteln

Auf die Idee mit dem Kinderbuch brachten sie ihre Patenkinder. Die sahen in München immer wieder Menschen, die auf der Straße lebten, erzählt die 38-Jährige. „Als sie in dem klassischen Alter waren, wo Kinder viele Fragen stellen, habe ich gemerkt, wie schwierig es ist, das ernste Thema verständlich zu vermitteln.“

Am Kinderbuch „Über das Wünschen“ hat auch Uwe Vittinghof mitgearbeitet. Er hat auf der Straße gelebt, heute wohnt er im kmfv-Haus an der Knorrstraße. © KMFV

Weil es keine kindgerechten Bücher zu dem Thema gab, verfasste sie ein Manuskript und wandte sich an den Katholischen Männerfürsorgeverein und die beiden Kunsttherapeutinnen Tanja Frank und Isabel Huttner. Sie waren begeistert und unterstützten den Plan. Im Wohn- und Gästehaus in Milbertshofen begann die Zusammenarbeit mit ehemals wohnungslosen Männern, die die Illustrationen malten. „Das war ein längerer Prozess, der den Männern nicht nur Freude machte, sondern auch Mut“, erzählt Pagel. Als Isabel Huttner ihnen das Manuskript vorlas, waren sie gerührt. - Und steuerten nicht nur ihre Collagen bei, sondern eigene Erfahrungen von der Straße.

„Erlebe eine unglaublich große Dankbarkeit“

Über ihre Homepage sammeln die Schneekönige Spenden, besorgen Geschenke und überreichen mal ein Fahrrad, mal Jogginghosen oder ein Bahnticket. Im Kontakt mit Wohnungslosen erlebt die Personalreferentin, die hauptberuflich in einem Münchner Unternehmen arbeitet, „eine unglaublich große Dankbarkeit“: „Es geht schon los bei der Frage nach dem Wunsch“, erzählt sie. „Die Frage: Was wünscht du dir, ist so weit weg von ihrem Alltag, und dass sie sich aussuchen dürfen, was sie sich wünschen, ist so neu, dass sie erst einige Tage nachdenken müssen.“