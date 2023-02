Vergeblicher Protest der Grünen: Die Bäume müssen weg

Von: Charlotte Borst

Teilen

Zukunftsvision: So soll die Michael-Ende-Grundschule, vom Münchner Ring aus gesehen, ausschauen. Den Vorplatz zieren Bäume, der Fuß- und Radweg ist durch eine Hecke abgegrenzt. © Grafik: Bär, Stadelmann, Stöcker - Architekten und Stadtplaner PartGmbB

Der Protest der Grünen war vergebens: Der Unterschleißheimer Stadtrat hält an den Fällungen an der Michael-Ende-Schule fest.

Unterschleißheim – Der Protest der Baumschützer hat den Stadtrat nicht umgestimmt. Es bleibt dabei: Bis Ende Februar wird der Wall am Münchner Ring in Unterschleißheim gerodet. 125 Bäume müssen für den Neubau der Michael-Ende-Grundschule weichen, damit diese mit einer neuen Sporthalle neben der alten Schule errichtet werden kann.

Alle Bäume werden im Pausenhof und auf dem Vorplatz nachgepflanzt. Der Gehweg am Münchner Ring wird zugunsten der Schulwegsicherheit 2,50 Meter breit. Dafür stimmten 21 Stadträte von CSU, SPD, FB und FDP und bestätigten damit die Entscheidungen, die am 30. November im Bauausschuss und später auch im Umweltausschuss getroffen worden waren. Dagegen votierten neun Stadträte von Grünen, ÖDP und AfD, sie forderten den Erhalt von zumindest 25 Bäumen und wollten dafür einen 50 Zentimeter schmaleren Gehweg in Kauf nehmen.

25 Bürger verfolgen Stadtratsdebatte

Die Grünen hatten beantragt, dass der Stadtrat das Thema neu debattiert. Das Gremium ließ den Dringlichkeitsantrag auch einstimmig zu. In der Debatte, die etwa 25 Bürger verfolgten, warfen CSU und Freie Bürgerschaft den Grünen vor, bei ihrer Unterschriftenaktion mit manipulativen Animationen gearbeitet und die Bürger verkürzt informiert zu haben.

Zwei Tage vor der Sitzung hatten die Grünen und der Bund Naturschutz 1056 Unterschriften für den Erhalt von 25 Bäumen an Bürgermeister Christoph Böck (SPD) überreicht. Böck erklärte in der Stadtratssitzung am Donnerstag: „Ich finde es grundsätzlich gut, wenn Bürger für den Erhalt von Bäumen sind und sich dafür einsetzen. Das ist aber das Ziel des gesamten Stadtrats.“ Er zeigte eine Visualisierung, die ein paar Tage zuvor die Grünplaner im Auftrag der Stadt angefertigt hatten: „So wird die neue Schule aussehen.“ Neun Meter hohe Bäume vor der Schule, eine Hecke zwischen dem Vorplatz und dem Geh- und Radweg – das wirkte grüner als die Grafiken, mit denen Zweiter Bürgermeister Tino Schlagintweit (Grüne) gegen die Fällungen mobilgemacht hatte. Böck erklärte, die Grünplaner hätten ihm schriftlich garantiert, dass ihre Visualisierung realistisch sei. Er sicherte zu, dass Bäume mit einem Umfang von 35 bis 40 Zentimeter nachgepflanzt würden. Böck warnte davor, die Planungen noch einmal abzuändern, das würde die Schule um acht Wochen verzögern. Schlagintweit argumentierte: „1056 Bürger denken anders.“ Ihnen sei Klimaschutz wichtiger als Verkehr. Der Bürgerwille sei doch entscheidend.

„Sie wollen nicht den Bürgerwillen umsetzen, sondern Ihren eigenen Willen.“

Für die CSU bezog Stefan Diehl (CSU) Position: „Wir sind jetzt bei einem neuen modernen Großprojekt, das die Stadt 74 Millionen kostet.“ Da müsse man sich fragen, ob der Baumbestand zu dieser Schule passe. Diehl nannte es „fragwürdig“, dass die Grünen mit dem Bürgerwillen argumentierten, diesen aber an anderer Stelle nicht gelten ließen. Er bezog sich auf die Bürgerbeteiligung für das neue Wohnviertel Mehrgenerationenwohnen in Lohhof-Süd: Die Bürger hätten sich Einfamilien- und Reihenhäuser gewünscht. Doch die Grünen forderten Geschosswohnungsbau. „Sie wollen nicht den Bürgerwillen umsetzen, sondern Ihren eigenen Willen.“

Es gehe um eine Abwägungsfrage, argumentierte Thomas Breitenstein (SPD): „Es bestand von Anfang an das Problem mit dem knappen Platz für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer.“ Man habe sich zunächst Spielraum verschafft, „indem wir auf Stellplätze für Elterntaxis verzichtet haben. Der Gehweg sollte aber ausreichend breit und sicher sein, wenn schon die Elterntaxis nicht halten können.“ Zudem habe sich die Schulleitung für den breiteren Gehweg ausgesprochen. Breitenstein verwies auch auf das Baumgutachten: „Die Bäume auf dem Wall sind zwar vital, haben aber kein gutes Wachstum mehr.“ Er betonte: „Es geht nicht um weniger Bäume. Es geht darum, ob die Bäume auf dem Wall stehen, oder hochwertige Bäume an anderer Position gepflanzt werden.“

Umkämpfter Wall: Die Grünen wollten die Bäume erhalten, sammelten dafür sogar Unterschriften. © Dieter Michalek

Schlagintweit fragte dagegen: „Ist dieser halbe Meter so wichtig, dass man auf 25 Bäume verzichten kann?“ Und Jürgen Radtke (Grüne) sagte: „Ich sehe uns als Stadt in der Rolle, Vorbild zu sein beim Klimaschutz, wo wir Bäume retten können, sollten wir die Möglichkeiten ausschöpfen.“ Auch Bernd Knatz (ÖDP) trat für den Wall ein: „Der Gehweg wird breiter als er jetzt ist.“ Für zusätzliche 50 Zentimeter würden „ohne Not 25 Bäume plattgemacht“ und für 167 000 Euro neu gepflanzt: „Sparen wir uns das Geld. Lassen wir die Natur, wo sie ist.“

Martin Reichart (FB) entgegnete: „Im Pausenhof soll extrem intensiv gepflanzt werden, was vorne weggenommen wird.“ Er warf den Grünen vor, die Bürger einseitig informiert zu haben: „Die Bürger mitzunehmen, finde ich gut, aber dann sollen sie auch alle Infos bekommen, die auf dem Tisch liegen.“ Es seien schon am 30. November alle Fakten bekannt gewesen.

Weitere Nachrichten aus Unterschleißheim und dem Landkreis München finden Sie hier.