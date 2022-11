Viele Ideen, kein Fortschritt: Wie geht‘s mit dem ehemaligen Esso-Gelände weiter?

Lang, lang ist‘s her: Die Esso-Tankstelle an der Bezirksstraße ist Geschichte. Was mit dem Grundstück passieren soll, ist weiterhin unklar.

Neue Studie angedacht

Beim ehemaligen Esso-Gelände in Unterschleißheim drücken CSU und SPD aufs Tempo. Ideen gibt es genug, nur weiter geht nichts. Die AfD hat nun eine neue.

Unterschleißheim – Was passiert mit dem Ex-Esso-Gelände an der Unterschleißheimer Bezirksstraße? Und wie ist der Zeitplan? SPD und CSU drücken mit mehr oder weniger bekannten Vorschlägen aufs Tempo. Relativ neu ist Idee der AfD einer Wohnanlage für Studenten und Berufsschüler. Die Grünen warnen vor überhasteten Entscheidungen; etwa dem Verkauf des städtischen Grundstücks an einen Bauträger.

Beim Esso-Gelände scheint der Fantasie des Stadtrats keine Grenzen gesetzt: Supermarkt, Drogerie, Kino, Gastronomie, Eine-Welt-Laden, Heimatmuseum, Mehrgenerationen-Wohnen, Seniorenstift und – ganz neu – Appartements für Studenten und Berufsschüler. Mit dem Antrag zieht die AfD eine bisher nicht berücksichtigte Option. Die Fraktion ist überzeugt, mit einer solchen Wohnanlage zur gewünschten Belebung der Bezirksstraße beizutragen.

300.000 Euro für Studie stehen bereit

Spitzenreiter der im Vorjahr kreierten Prioritätenliste ist allerdings ein Vollsortimenter. In Machbarkeitsstudien hatten Planungsbüros der Stadt zu Lebensmittelmarkt oder Drogerie geraten. Ein Vollsortimenter könnte beides leisten. In diesem Sinne sind die Anträge von SPD und CSU zu lesen. Den Fraktionen ist daran gelegen, die Einkaufsmeile aufzuwerten. Beide sehen zudem Potenzial für eine Gastronomie, sollte das mit dem Vollsortimenter nicht klappen. Die SPD drängt außerdem auf Parkplätze. Offen muss bleiben, ob der Vollsortimenter, umsetzbar ist. Interesse auf eine Anfrage der Stadt bei 28 Einzelhandelsunternehmen vor fast drei Jahren signalisierte bloß ein einziger Betrieb. 940 Quadratmeter scheinen Lebensmittelhändlern an dem nicht übermäßig attraktiven Standort nicht profitabel genug.

SPD, CSU und AfD jedenfalls wollen Bewegung in die Sache bringen. Der Stadtrat zog mehrheitlich mit. Die Anträge liegen der Verwaltung zur Bearbeitung vor. Für eine Studie hält der Haushalt heuer noch 300.000 Euro bereit.

Grüne: „Wir sehen weder Zeit- noch Handlungsdruck.“

Dieses Geld sähen die Grünen aber ungern in ein weiteres Gutachten investiert. Die meisten Vorschläge wie Museum, Weltladen und Kino sind ohnehin vom Tisch. Für Mehrgenerationen-Wohnen stehen aussichtsreiche Flächen im Gartenquartier zur Verfügung. „Städtisches Geld würde sinnlos verbrannt“, rügte Jürgen Radtke (Grüne). Die Empfehlung der CSU, das Esso-Gelände zu veräußern, um Investitionen in Millionenhöhe an einen Investor zu delegieren und mit zu erwartenden Überschüssen zugleich den Haushalt zu sanieren, tragen die Grünen ebenfalls nicht mit. Liquiditätsengpässe durch den Verkauf wertvoller Flächen zu sanieren, sei der falsche Weg. Großprojekte wie die neue Stadtmitte, das neue Quartier in Lohhof-Süd und der Neubau der Michael-Ende-Schule genießen nach Ansicht der Mehrheit im Stadtrat ohnehin Vorrang. Das Bauamt sei mehr als ausgelastet.

Vom neuerdings beantragten Studentenheim abgesehen, arbeiten sich Rathaus und Stadtrat an der Vision eines mehrstöckigen Gebäudes mit 25 Wohnungen und einem Vollsortimenter in Parterre ab. Dazu eine zweigeschossige Tiefgarage, ein Café mit Platz im Freien. Ein Seniorentreffpunkt wäre schön. Im Eingangsbereich zur Bezirksstraße wünschen die Fraktionen eine ideale Lösung, einen viel zitierten „Frequenzbringer“. Diese Nuss zu knacken, geben sich die Grünen drei bis fünf Jahre Entwicklungszeit. „Wir sehen weder Zeit- noch Handlungsdruck.“ Das Gelände könnte solange als Parkplatz genutzt werden. Mit Blumenkübeln aufgehübscht, Parkzeit-Regelung und Gebühren womöglich will man verhindern, dass das Gelände erneut zum Schandfleck verkommt. Wegen illegal abgestellter Wohnmobile, herrenloser Autos und einem umtriebigen Kfz-Händler haben Unterschleißheimer lange einen Bogen um das Grundstück gemacht.

