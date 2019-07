Vollsperrung an der Landshuter Straße an vier Wochenenden

+ Der betroffene Bereich auf der Landshuter Straße. © Münchner Merkur

Unterschleißheim - Im Zuge der Straßenbauarbeiten an der Landshuter Straße in Unterschleißheim kommt es an allen vier Juli-Wochenenden im Bereich des Business Campus zu Vollsperrungen, von freitags 20 Uhr bis montags 5 Uhr. Anwohnern der Keltenschanze wird die Zufahrt zu ihren Grundstücken ermöglicht. Der Grund: Die Kreuzungsbereiche Münchner Ring/Landshuter Straße und Keltenschanze/Landshuter Straße werden für den gesamten Verkehr optimiert, um die Zufahrt für den Business Campus, aber auch für den Durchgangsverkehr auf der Landshuter Straße durch eine weitere Fahrspur zu verbessern. Zudem wird die Kreuzung am Münchner Ring auf die Landshuter Straße um eine Spur erweitert. Parallel dazu werden Fernwärmeleitungen der Geothermie verlegt, wie die Stadt mitteilt. Der Fuß- und Radverkehr wird über den Furtweg, die Hauptstraße und Im Klosterfeld umgeleitet.