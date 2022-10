Vom Streben nach unerfüllten Träumen: Neue Version von „Der Watzmann ruft“

Von: Andreas Sachse

Die Bauernstube war eines von drei Elementen des erstklassigen Bühnenbilds im Unterschleißheimer Bürgerhaus. © Gerald Förtsch

Die Theatergruppe Haimhausen und die Austro-Popper „Dr. Ösi und die Chefpartie“ inszenieren eine neue Version von „Der Watzmann ruft“. Unsere Kritik.

Unterschleißheim – Über die Geschichte kann im Grunde nur lachen, wer über das gockelhafte Getue des Mannseins hinaus ist: Sich albern vor der Traumfrau produzieren, um lächerlich zu scheitern. Mit der Theatergruppe Haimhausen haben die Unterschleißheimer Austro-Popper „Dr. Ösi und die Chefpartie“ den Klassiker „Der Watzmann ruft“ von Wolfgang Ambros neu produziert im Bürgerhaus auf die Bühne gebracht.

„Der Watzmann ruft“ ist zunächst einmal ein 1974 von Wolfgang Ambros und seinen Jugendfreunden Joesi Prokopetz und Manfred Tauchen geschriebenes Konzeptalbum. Die Moral von der Geschichte, nämlich dass feuchte Träume als Antrieb nicht taugen, nach Höherem zu greifen, untermalte das Trio mit Songs, von denen nicht wenige Ohrwurmcharakter erlangten. So weit, so gut. Oder etwa doch nicht?

Die bedrohliche Grundstimmung am Berg transportieren die Darsteller jederzeit. © Gerald Förtsch

Einem über den deutschsprachigen Alpenraum hinaus bekannten Klassiker einen neuen Anstrich zu verleihen, kann schon mal schief gehen. Dass die sehr gut besuchte Aufführung in Unterschleißheim zum Genuss wurde, hat verschiedenerlei Gründe. Zum einen hat das auf seine reduzierte Art erstklassige Bühnenbild im Zusammenspiel mit dem Beleuchter das Publikum auf den Punkt in den Brennpunkt des Geschehens geführt. Links die Bauernstube, ging es in der Mitte über zwei Stufen hoch zum Berg. Rechts spielten Dr. Ösi und seine vier Musiker unter einem hölzernen Hochstand auf.

Dann ist da die aus der Gegend um Dachau kommende Theatergruppe Haimhausen, die seit Jahren für niveauvolles Bauerntheater bekannt ist. Ein Blick in die Kritiken bestätigt die hohe Qualität der Truppe. Peter Goldstraß als „Gailtalerin“. Der an der schrillen Blondine gescheiterte „Bua vom Bauern“, Tobias Schmitt. Sein bisweilen herrisch auftretender Vater (Helmut Hinterholzer) und die Mägde mit ihrem stellenweise gruseligem Singsang zogen die Zuschauer in ihren Bann. Den Akteuren gelang es, die bedrohliche Grundstimmung am Berg jederzeit ins Publikum zu transportieren – unterbrochen nur von kurzen Momenten, als die Leute die eigentlich lebensbejahenden ambros´schen Songs lauthals mitsangen.

Wolfgang Ambros wäre wohl stolz auf „Dr. Ösi und die Chefpartie“ für ihre Vertonung seines Klassikers. © Gerald Förtsch

Die von dem Allgemeinarzt Helmut Eder angeführte Austro-Pop-Coverband „Dr. Ösi und die Chefpartie“ mögen nur ein paar Jahre jünger sein, als der 1952 geborene Ambros. An ihrem Spiel hätte der österreichische Pop- und Folk-Barde seine helle Freude gehabt. „Wenn die Zeit kommt, dann holt er Dich!“ Mit diesem einleitenden Satz und dem „Hollaröhdulliöh, Teil 1 und Teil 2“ fingen Schauspieler und Musiker das Publikum ein.

Dem dunklen Schicksal, das über den Bergbauern hängt, kann niemand entfliehen, genauso wenig wie Testosteron gesteuerte Mannsbilder dem Drang zu widerstehen vermögen, dem Weib zum Gefallen lebensbedrohliche Höhen zu erklimmen. „Der Watzmann ruft“, das von den Autoren als „Rustical“ bezeichnete Stück ist eine Parodie auf das Streben nach unerfüllten, notgeilen Träumen, verborgen hinter einem dramatisch sich zuspitzenden Bergbauerndrama. Den Sohn vom Bauern holt er sich, der Berg. Dann greift er nach dem Vater. Gruselig trifft es ganz gut, bedrohlich mitunter.

