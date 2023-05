Waldorfkindergarten Unterschleißheim schließt Ende August

Von: Charlotte Borst

Der Waldorfkindergarten in Unterschleißheim schließt, weil Fachpersonal fehlt. Bitter für Gründerin, Kinder und Eltern.

Unterschleißheim – Der Verein Waldorfkindergarten Schleißheim e.V. legt die Trägerschaft für den Integrationskindergarten Ende August nieder. Dann wird die Einrichtung für eine Gruppe mit 15 Kindern wahrscheinlich von der AWO Oberbayern übernommen.Die Stadt hat in einem Gespräch mit dem Vorstand des Waldorfkindergarten-Vereins eine Lösung entwickelt. Am Dienstag, 22. Mai, um 19 Uhr entscheidet der Sozialausschuss des Stadtrats, ob im städtischen Gebäude Am Weiher 8 ab September ein AWO-Integrationskindergarten als Außenstelle des Kinderhauses am Valentinspark betrieben wird. Denn die personellen Kapazitäten sind laut Stadtverwaltung im Kinderhaus am Valentinspark gut und beständig. Eine Mitarbeiterin wird aus der Elternzeit zurückkehren und die Personaldecke zusätzlich stärken. Zudem habe das Team Interesse an Weiterbildung für den Integrationsbereich.

Zehn Kinder der 15 Kinder sind derzeit noch angemeldet

Zehn Kinder der 15 Kinder sind derzeit noch angemeldet, die anderen sind bereits in andere Einrichtungen gewechselt. „Wir haben von allen Seiten Unterstützung bekommen, vor allem von der Stadt“, sagt Ulrike Mergarten. Sie hat den Kindergarten seit 2000 mit großem Einsatz geleitet, bis sie im Juli 2020 in den Ruhestand ging. Bis heute arbeitet sie stundenweise mit und bietet auch einen Lesekreis, in dem sich Eltern ausgehend von der Lektüre Rudolf Steiners über praktische Erziehungsfragen austauschen.

Es ist nicht gelungen, Nachfolgerin für Leiterin Ulrike Mergarten zu finden

Die 68-Jährige bedauert – auch ausdrücklich selbstkritisch – dass es nicht gelungen ist eine Nachfolge sicherzustellen, sodass nach 23 Jahren die Ära der Waldorfpädagogik in Unterschleißheim im Sommer zu Ende geht: „Ich habe den Waldorfkindergarten aufgebaut, jetzt baue ich ihn wieder ab“, sagt Mergarten am Telefon.

Immer genug Nachfrage

Die Einrichtung, die von vielen als eine Oase empfunden wurde, litt nie an zu wenig Nachfrage: „Das Interesse war da. Oft haben wir von Eltern gehört, dass die Hektik des Alltags von ihnen abfällt, sobald sie durch die Tür kommen“, erzählt Mergarten. Der kleine Kindergarten ging aus einer Eltern-Kind-Waldorf-Spielgruppe hervor. Engagierte Mütter und Väter gründeten den Verein und bauten den Waldorfkindergarten auf.

Integrationskindergarten mit 15 Kindern

In den vergangenen Jahren wurde aus dem Kindergarten mit einer Gruppe für 25 Kinder ein Integrationskindergarten mit 15 Kindern, wovon fünf sogenannte Inklusionskinder sind. „Dadurch ist die Arbeit noch familiärer geworden“, erzählt Mergarten. Im Juli 2020 wurde die Leitung einer jungen Kollegin übertragen, die acht Jahre mit Mergarten gearbeitet hatte, selbst aber Mutter eines kleinen Kindes ist. Sie wollte sich daher die Leitungsstelle mit einer Fachkraft teilen, als diese absprang, war es auf Dauer nicht möglich, Familie und Beruf samt Kindergartenleitung zu stemmen. Als Nachfolgerin übernahm eine junge Waldorfpädagogin, allerdings ohne Leitungserfahrung. Nach anderthalb turbulenten Jahren wurde deutlich, dass gerade die Integrationskinder eine andere Begleitung brauchten.

Suche nach einer Fachkraft mit Leitungserfahrung und Waldorfpädagogik-Ausbildung erfolglos

Als die Suche nach einer Fachkraft mit Leitungserfahrung und Waldorfpädagogik-Ausbildung erfolglos verlief, schwand langsam die Hoffnung auf eine Lösung. „Die Eltern waren anfangs von der Idee der Schließung sehr schockiert. Nach und nach wurde ihnen aber schmerzlich klar, dass es nicht mehr das ist, was sie sich für ihre Kinder gewünscht hatten“, erzählt Ulrike Mergarten. Neben dem Fachkräftemangel sieht sie auch im Verwaltungsaufwand einen Grund, warum eingruppige Kindergärten kaum noch eine Zukunft haben. Viele Überstunden seien angefallen und hätten ein Engagement über das übliche Maß erfordert: „Allein ein Schutzkonzept zu schreiben, ist eine Aufgabe, die an ein oder zwei Personen hängen bleibt. Ein Kindergarten mit vier Gruppen dagegen kann die Arbeit auf 15 Personen verteilen.“

Über Generationen das Vertrauen der Kinder und Eltern genossen

Mergarten, die den Waldorfkindergarten prägte, sieht in einer kleinen Einrichtung aber auch einen Vorteil: „Man kann die Arbeit mit den Kindern so gestalten, wie man es für richtig hält.“ So genossen sie und ihr Team über Generationen das Vertrauen der Kinder und Eltern.