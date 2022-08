Wasserschaden flutet BRK-Heim: Große Hilfbereitschaft in der Stadt

Von: Andreas Sachse

Schmutziges Wasser: Wohl der Dreck der Baustelle nebenan wurde mit durchs Haus geschwemmt. © BRK

Ein Wasserschaden hat das BRK-Heim geflutet. Die Helfer brauchten diesmal selbst Hilfe – und die Unterschleißheimer sprangen ihnen zur Seite.

Unterschleißheim – Pfützen im Konferenzraum, Dreck auf den Böden, wohin man nur schaut. Am Wochenende hat ein Wasserschaden das Heim der BRK-Bereitschaft Unterschleißheim verwüstet. Und als die Helfer selbst Hilfe brauchten, war die Stadt da. Zahllose Unterschleißheimer erhörten den Hilferuf des BRK bei Facebook und sprangen den Rettern in ihrer Not zur Seite, darunter sogar ein Baumarkt. Doch von vorne.

Als es am Samstagabend heftig regnete, soff das Bereitschaftsheim regelrecht ab. Wohl wegen eines verstopften Rohrs hatte sich Wasser in einer Leitung zurückgestaut. Es quoll aus einer Toilette im 1. Obergeschoss und ergoss sich von dort ins ganze Haus. „Über den Fußboden, entlang der Wände ist es abwärts gelaufen“, berichtet Bereitschaftsleiter Christoph Breitfeld.

„Das hat hervorragend geklappt!“

Plötzlich waren die, die normalerweise anderen helfen, selbst auf Hilfe angewiesen. Um wichtige Dokumente und Inventar vor eindringendem Wasser zu retten, rief das BRK via Facebook auf, Umzugskartons aller Art in die Wache an den Furtweg 90 zu bringen. Diesem Aufruf folgten so viele, dass der Bedarf in kürzester Zeit gedeckt war. „Wir sind stolz auf unsere Unterschleißheimer“, dankt Breitfeld den zahllosen Unterstützern. „Das hat hervorragend geklappt!“ Schon am Dienstag postete das BRK bei Facebook: „Wir sind momentan mit allem versorgt, was wir benötigen. Wir bedanken uns bei allen Mitbürgern und Organisationen, die schnell eingesprungen sind und uns geholfen haben.“

Sogar ein ortsansässiger Baumarkt bot Unterstützung an: Das BRK könne jederzeit vorbeikommen und sich mit Materialien eindecken, das es braucht. Ein Angebot, das Breitfeld gerne annimmt.

Pfützen im Konferenzraum: Das BRK-Team konnte dank der Unterstützung der Unterschleißheimer wichtige Dokumente und Inventar vor dem Wasser retten. © BRK

Das Bereitschaftsheim ist wahrscheinlich stärker beschädigt, als der erste Blick vermuten lässt. Ob das Gebäude noch nutzbar ist, entscheidet die Stadt als Eigentümerin. Gegenwärtig zumindest sei das BRK-Heim unbewohnbar, schlussfolgert Breitfeld angesichts des Schadens.

Ein kleiner Lichtblick: Bei dem Wasser handelt es sich wahrscheinlich um Regenwasser, nicht um verschmutztes Abwasser. Ein Umstand, den der Bereitschaftsleiter als Glück im Unglück abheftet. Um gänzlich klares Regenwasser aber handelte es sich wohl auch nicht. Breitfeld geht davon aus, dass Staub von der Baustelle nebenan untergemischt war. Nur wenige Meter entfernt entsteht seit dem Frühjahr das neue BRK-Heim.

Trotz Wasserschaden handlungsfährig

Der Baustelle wegen hatten sich für das BRK zuletzt mancherlei Erschwernisse ergeben. Die zur Bewältigung des Alltagsgeschäfts ermittelten Lösungen halten die Bereitschaft trotz Wasserschadens am Leben. Um den Beschwernissen der Baustelle aus dem Weg zu gehen, brachte das BRK Fahrzeuge und wichtiges Equipment, das „Alarm-Material“, in einer zwischenzeitlich angemieteten Halle unter. „So sind wir weiterhin jederzeit handlungsfähig.“

Das BRK-Heim ist verwüstet, der Neubau noch nicht bezugsfertig. Wenige Minuten vor dem Gespräch mit dem Münchner Merkur hatte Christoph Breitfeld eine Video-Schalte mit Bürgermeister Christoph Böck (SPD) und dem städtischen Bauamt beendet. Für die Mannschaften und die wichtige Jugendarbeit des BRK hofft der Bereitschaftsleiter auf eine „Interimslösung“: „Wir müssen schauen, wo wir unterkommen.“ Genaueres dazu könne er noch nicht sagen; nur so viel: „Die Stadt ist unser wichtigster Unterstützer.“ Helfer hatten die Helfer zuletzt aber unzählige.

