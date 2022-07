Wie es weiter geht beim Flachsröste-Mahnmal

Von: Andreas Sachse

Der provisorische Lernort soll an der Ecke Carl-von-Linde-/Johann-Kotschwara-Straße mit einer kleinen Säule, ohne Infopulte und Porträtskulpturen verwirklicht werden. (Archivbild) © Gerald Förtsch

Die Künstlerin und der Historiker, die das Flachsröste-Mahnmal planen, haben einen Ausweg aus der Grundstücksproblematik gefunden. Ein markantes Gebäude soll stehen bleiben.

Unterschleißheim – Endlich kann an der Fertigstellung des Denkmals für die Zwangsarbeiterinnen der Flachsröste weitergearbeitet werden. Im März 2020, als es mit der Umsetzung losgehen sollte, war in letzter Minute bekannt geworden, dass der Stadt das Grundstück 990/4 an der Johann-Kotschwara-Straße, Ecke Carl-von-Linde-Straße gar nicht gehört. Vielmehr befinden sich die benötigte 150 Quadratmeter große Fläche in privater Hand. Hier an der historischen Stelle, von wo Überreste der Flachsröste zu sehen sind, war zunächst ein Lernort als zentraler Bestandteil mit Pulten und Porträtstelen geplant. Die Eigentümer haben aber selbst Pläne mit dem Gelände, langfristig soll ein Wohn- und Gewerbegebiet entstehen.

Diese Problematik haben der Historiker Maximilian Strnad und die Künstlerin Kirsten Zeitz als Chance begriffen, und das Konzept überarbeitet. Pulte und Stelen können sinnvoll am Gedenkort am Bahnhof integriert werden.

Säule mit QR-Code

Auf dem ehemaligen Lernort auf dem Grundstück 990/4 wird nun als Provisorium in einem begehbaren Beet aus blauem Staudenlein, einer Flachsart, eine kleine Säule mit einem QR-Code stehen. Dieser führt per Smartphone zu einer „Augmented Reality“, die die Fläche der ehemaligen Flachsröste in ihrem historischen Umfang zeigt. Auf dem Bildschirm erscheinen Infopulte und Skulpturen. Im Hintergrund sind die Flachsröste, Baracken und Bunker zu sehen. Hier wurden Zwangsarbeiter von den Nationalsozialisten ausgebeutet, erniedrigt und misshandelt. Jedes Element verweist nach einem Klick auf weiterführende Informationen. Dafür sei ausreichend Bildmaterial vorhanden, teilte Kulturamtsleiterin Daniela Benker dem Kulturausschuss mit. Der Eingriff auf dem Flurstück sei minimal, die Säule werde so klein sein, dass ein Betonfundament voraussichtlich nicht erforderlich sei. Das Geld, das für bauliche Maßnahmen eingespart wird, soll für die Programmierung verwendet werden.

Markantes Bauwerk

Die für den Weg des Gedenkens blauen Betonblüten sollen bis zum Eingang zum heutigen Gelände der Firma Kanzler geführt werden, um direkt auf den Ort des Geschehens zu verweisen. Benker teilte mit, dass vor wenigen Tagen ein erstes Gespräch mit Herrn Kanzler junior stattgefunden habe, mit der Bitte, ob bei künftigen Planungen des Eigentümers ein bestehendes, markantes Bauwerk als Referenz für die Historie der Flachsröste erhalten bleiben könnte.

Ausschuss und Verwaltung reagierten begeistert auf das überarbeitete Konzept. Das Mahnmal bleibt dreiteilig, das war für Zeitz und Strnad unverzichtbar. Am Bahnhof kamen die Zwangsarbeiter an. Die erste Station an der FOS/BOS, der „Denkmalort“, erzählt von der Geschichte des Zwangsarbeitereinsatzes in Lohhof. Teil 2, der „Weg der Erinnerung“, führt zum Gelände der früheren Flachsröste, begleitet von einem stählernen Band mit eingestanzten Namen der Zwangsarbeiter. Der Stadt war es wichtig, „dass die historischen Flächen Teil des Konzepts bleiben“, wie Daniela Benker sagte. Es bleibe ein Anliegen, am historischen Ort später abschließend einen Lernort zu realisieren. Das Mahnmal soll 2023 nach dreijähriger Verzögerung schließlich eingeweiht werden.

