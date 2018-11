SV Lohhof will Skatepark für eine Million Euro aufmöbeln

Große Pläne: Der Skatepark in Unterschleißheim soll für eine Million Euro aufgemöbelt werden - und zwar bis 2020. Denn das Projekt hat was mit Olympia 2020 in Tokio zu tun.

Unterschleißheim – Modern, ansehnlich und wettkampftauglich. All das soll der Skatepark am Ludwig-Pettinger-Weg in Unterschleißheim bald sein. Der SV Lohhof plant, die Anlage bis zu den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio – in Japan sind BMx und Skateboard erstmals olympisch – für rund eine Million Euro aufzumöbeln.

Seit 1996 springen die Sportler der Rolling Wheels des SV Lohhof mit BMX-Rädern, Skateboards, Inlineskates oder Scootern über die größtenteils selbst gebauten Rampen und Hindernisse im Unterschleißheimer Skatepark. Schon länger diskutiert der Rolling-Wheels-Vorstand darüber, ihn zu modernisieren. „Die Anlage ist nicht mehr zeitgemäß. Wir investieren mehr Zeit in den Rampenbau als in die Jugendarbeit“, erklärt Schriftführer Harald Wagner. Derzeit muss noch sehr viel auf der Anlage improvisiert werden. Mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele 2020 scheint jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen.

Olympia als große Werbung

Beim Großereignis in Tokio starten BMX- und Skateboard-Profis erstmals bei den olympischen Wettkämpfen. Davon erhoffen sich auch die Rolling Wheels neue Mitglieder. Um diese dann auch im Verein zu halten, bräuchte es die neue Anlage, ist Wagner überzeugt. „Es wäre schade, wenn die Olympischen Spiele über den Fernseher ins Wohnzimmer der Jugendlichen kommen und es dann keine moderne Anlage gibt.“

Aus der asphaltierten Fläche mit Holzrampen und Hügeln am Rand soll in den nächsten knapp zwei Jahren eine Betonlandschaft mit fünf bis sechs Bereichen werden. Von kleineren Hindernissen für Anfänger bis zu größeren Rampen. Ganz den jeweiligen Fertigkeiten entsprechend. „Es soll generell attraktiver für alle Bereiche der Abteilung werden“, sagt Wagner. Also nicht nur für BMX und Skateboard, sondern auch Inlineskates und Jump-Scooter.

Platz für dreimal mehr Sportler

Der Skatepark soll zudem mehr Sportlern Platz bieten als bisher werden als bisher. Im Entwurf des Kölner Landschaftsarchitekten Ralf Maier kann er dreimal so viele Sportler aufnehmen wie derzeit - und das bei gleicher Fläche. Möglich wird das durch die Trennung in verschiedene Bereiche und weil einige Hindernisse tiefer gebaut sind als die umliegenden.

Die Pläne für den neuen Park, der rund eine Million Euro kosten würde, überzeugten bereits die Unterschleißheimer Stadträte im Hauptausschuss. 400 000 Euro sicherte die Verwaltung für den Umbau zu. Mit Zuschüssen vom Bayerischen Landessportverband sowie einem förderfähigen Darlehen – „zu super Konditionen“, findet Wagner – hoffen die Rolling Wheels, etwa zwei Drittel der Kosten zu decken. Den Rest wollen die Sportler mit Sponsoren und Spenden sowie – wenn nötig – Krediten finanzieren. „Es sind noch kleinere Hürden zu nehmen, „sagt Wagner. „Durch den Zuschuss der Stadt ist es aber realistisch geworden.“

Spenden erwünscht

Die Rolling Wheels freuen sich über Unterstützung. Wer helfen will, kann sich unter www.rolling-wheels.net an die Mitglieder wenden. Auf der Homepage soll zeitnah ein Spendenkonto eingerichtet werden.