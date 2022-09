Wohnviertel von Bauschutt eingestaubt - Neues Luft-Gutachten

Von: Charlotte Borst

Blätter, von Staub bedeckt: Eklatante Zustände dokumentierte das Bündnis im Biotop nach Bauschutt-Verwertung, angeblich verursacht durch einen Verwertungsbetrieb. © Aktionsbündnis

Seit Jahren kämpfen sie in Lohhof-Süd gegen Lärm und Gestank aus den benachbarten Recyclingbetrieben. Die Stadt unterstützt das Aktionsbündnis nun mit einem Gutachten zur Luftqualität.

Unterschleißheim – Bewohner von Lohhof-Süd wehren sich seit Jahren gegen Beeinträchtigungen durch Recyclinganlagen in Hochbrück und Unterschleißheim-Hartwiesen. Jetzt unterstützt die Stadt das „Aktionsbündnis gegen Gestank und Krach in Lohhof Süd“ mit einem Kurzgutachten. Die Studie soll untersuchen, wo Standorte zur erneuten Luftqualitätsmessung sinnvoll sind. Einstimmig hat der Umweltausschuss die Studie genehmigt. Die Zustimmung zum Gutachten haben die Vereinsmitglieder bei der Vorstandssitzung positiv aufgenommen. „Die Arbeit kommt voran“, sagt Andreas Erbenich, „wir fühlen uns von der Stadt verstanden.“

Das Aktionsbündnis hat sich vor sechs Jahren als gemeinnütziger Verein gegründet. Über 100 Mitglieder haben sich mittlerweile angeschlossen. Die mühevolle Arbeit im Vorstand sei inzwischen von spürbarem Erfolgen gekrönt, Gestank und Lärm hätten merklich abgenommen. „Auch das Landratsamt nimmt unsere Sorge ernst und kontrolliert. Wir bekommen Termine und dürfen Akteneinsicht nehmen“, sagt Erbenich.

„Ein Weckruf“

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die Recyclinganlage in Hochbrück 2018 und die Berichterstattung über Umweltfrevel seien „ein Weckruf“ gewesen. Ein vom Verein beauftragtes Gutachten und ein Stilllegungsantrag lösten im Landratsamt die seit Jahren ersehnten Aktivitäten und Kontrollen aus. „Die Mitarbeiter vom Landratsamt machen ihren Job. Aber man darf nicht nachlassen“, mahnt Erbenich, der bisher zweiter Vorsitzender im Vorstand war und nun als Beisitzer fungiert. Das Recyclingunternehmen der Geiger-Unternehmensgruppe (vormals AR-Recycling), das nun unter dem Namen „Umweltmeister“ auftritt, sei besser geworden.

Aktionsbündnis gegen Gestank und Krach: Die Vorstandsmitglieder (v.l.) Andreas Erbenich, Eckhard Kirchner, Anneliese Szegö und Thomas Spott. © aktionsbündnis

Immer wieder waren Gestank und Lärm so belastend, dass ein Aufenthalt im Garten für die Anwohner nicht möglich war. Auch kam es mehrfach zu großen Bränden auf der Anlage: Erst am 10. Juli brannte es wieder in der Recyclinganlage im Gewerbegebiet Hochbrück. 200 Einsatzkräfte löschten an einem Sonntagabend eine Anlage, die an einem Wochenende gar nicht hätte betrieben werden dürfen. „Wenn die da schon heimlich arbeiten, warum wird dann nicht aufgepasst“, fragt sich Erbenich: „Was würde passieren, wenn wir Grillabende veranstalten, die regelmäßig zu Großfeuern ausarten würden, und 200 Einsatzkräfte den Grill ablöschen müssten? Wir würden ein gepflegtes Strafverfahren an den Hals kriegen, Was passiert da? Nichts.“

Das Aktionsbündnis erklärt sich den Brand dadurch, dass ein Lager zu heiß geworden war und sich das gummiartige Förderband entzündet hat, auf dem Holz transportiert worden war. Mit Laboruntersuchungen, In-Augenschein-Nahmen, Fotos und Videos versuchen die Mitglieder, auf die Zustände aufmerksam zu machen, unter denen sie leiden.

Nach einem Tag sieht ein Auto so aus. © Aktionsbündnis

Fotos, die das Aktionsbündnis dem Umweltausschuss vorlegte, dokumentierten nun erhebliche Staubablagerungen, die offenbar bei der Verarbeitung von Bauschutt durch den Verwertungsbetrieb BTU Hartmeier entstanden sind. „Die Blätter an den Bäumen im Wäldchen und die Autos, die an der Dietersheimer Straße, an der Kreuzstraße oder Fröttmaninger Straße stehen, sind nach einem Tag von Staub bedeckt“, erklärt Erbenich. Es verdichteten sich an so vielen Orten die Hinweise, die nur eine Zuordnung zuließen.

Daher hat das Aktionsbündnis das Kurzgutachten beantragt. Es soll klären, an welchen Standorten Stationen für die Luftqualitätsmessung sinnvoll sind.

Bauschutt verarbeiten

BTU Hartmeier hat seinen Stammsitz im Gewerbegebiet Hartwiesen an der Franz-Lehner-Straße in Unterschleißheim. Der Entsorgungsbetrieb widmet sich der Baustellenentsorgung. Er hat sich auf das Recycling von Baumaterialien spezialisiert, verarbeitet aber auch die Holzklassen 1 bis 3 und darf auch Holzklasse 4 recyclen, wobei es sich um Holz mit Schadstoffen handelt. „Der Recyclingbetrieb ist hoch produktiv – auf kleinster Fläche“, sagt Erbenich: „Das ist sein gutes Recht als Wirtschaftsbetrieb.“

Das Aktionsbündnis fordert jedoch, dass sich die Firma an die Vorgaben des Münchner Landratsamtes hält. Der Staub, der beim Sortieren des Bauschutts entsteht, sollte auf dem eigenen Firmengelände niedergeschlagen werden, fordert das Aktionsbündnis, zum Beispiel durch eine Benebelungsanlage.

Erneute Messung 2018 beschwerten sich Anwohner aus Lohhof-Süd über Belästigungen durch Stäube und Gerüche durch verschiedene Abfallbehandlungsanlagen. Im Auftrag des Aktionsbündnisses bewertete ein Ingenieurbüro die Akteneinsicht, die das Bündnis nehmen konnte. Eine Staubprobe am Rande des Recyclingbetriebs in Hochbrück ergab relativ hohe Gehalte von krebserregenden Substanzen.

Nach der Bewertung des Ergebnisses musste sich der Recyclingbetrieb in Hochbrück, aber auch der Betreiber von BTU Hartmeier für einige Verstöße gegen Auflagen verantworten. Eine Sanierung der Anlagen und eine Einhausung der entsprechenden Umschlagplätze wurden vorgeschlagen.

Das Landratsamt ordnete zwischen 2019 und 2020 eine Luftqualitätsmessung im Umfeld der Firma „Umweltmeister“ in Hochbrück an. Die Firma Müller BBM führte sie an der Mallertshofer Straße, am Eingang zum Ortsteil, durch. Es wurden keine Schadstoff-Grenzwerte überschritten. Die Ergebnisse zeigten laut Stadt keine Veranlassungen für weitere Luftqualitätsmessungen. Allerdings sei der Messstandort nicht geeignet, um Emissionen aus dem Bereich des Gewerbegebiets Hartwiesen zu messen, stellte das Aktionsbündnis fest. Aufgrund der Beschwerden von Bürgern und wegen der Unsicherheit bezüglich der Folgen weiterer Anlagen, die in Zuge des Planfeststellungsverfahrens der Recycling-Anlage in Hochbrück entstehen könnten, hat der Umweltausschuss am 12. Juli beschlossen, das Kurzgutachten in Auftrag zu geben, für das die Stadt Kosten von 5000 bis 8000 Euro erwartet.

