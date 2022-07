Das Vermächtnis des Heimatpflegers: Zu Besuch in der letzten Ausstellung von Wolfgang Christoph

Von: Andreas Sachse

Vorbei an der Kirche St. Ullrich und dem Gasthaus Fent führt der Spaziergang über die alte Hauptstraße. © Dieter Michalek

Auf einen Spaziergang über die alte Hauptstraße in Unterschleißheim hat einen die Ausstellung in der Galerie der Raiffeisenbank mitgenommen. Es war die letzte von Heimatpfleger Wolfgang Christoph.

Unterschleißheim – Vorbei am Alten Wirt, der Kirche St. Ulrich und Bauernhöfen vergangener Tage taucht der Besucher ein ins alte Unterschleißheim. Zum nunmehr fünften Mal hatte Ortschronist Wolfgang Christoph sich mit seiner Heimat befasst. Die Ausstellung in der Galerie der Raiffeisenbank ist zum Vermächtnis des mit 83 Jahren erstorbenen Heimatpflegers geworden.

Das Vorwort für den Katalog der von ihm konzipierten Ausstellung „Hauptstraße in Unterschleißheim“ schrieb Christoph noch selbst. Den Corona-bedingt verschobenen Eröffnungstermin erlebte er nicht. Ludger Heck, der, wie er sagt, für die technischen Seite der Ausstellung zuständig zeichnet, weiß, wie sehr Christoph daran gelegen war, den Unterschleißheimern einen erbaulichen Spaziergang durch die Stadt und ihre Geschichte zu bereiten. Noch gut in Erinnerung ist die erfolgreiche Vorgänger-Ausstellung an selber Stelle, „90 Jahre Bezirksstraße“.

Unterschleißheimer versorgten ihn mit Fotos

Als Kulturreferent, Stadtrat, Kirchenpfleger in St. Ulrich sowie Gründer und Leiter des Stadtmuseums hatte Christoph einen Draht zu den Menschen. Die Leute versorgten ihn mit historischen Dokumenten und Fotos aus Kellern und vom Dachboden. Ludger Heck, der seinen Freund über die Jahre begleitete, erzählt von einem Fundus an Ideen, die den Ortschronisten beschäftigten: „Um die alle umzusetzen, hätte er mindestens 100 Jahre alt werden müssen.“

Das über die Jahre gesammelte Material gilt der Stadt als wertvoller Schatz. „Nur weil die Menschen Wolfgang Christoph vertrauten, sind die vielen Fotos nicht irgendwo in einer Schublade verschwunden“, sagte der Vorsitzende der Raiffeisen-Stiftung, Manfred Utz.

In der Galerie der Raiffeisenbank waren die alten Aufnahmen samt Anekdoten zu sehen. © dieter michalek

Der Spaziergang über die vormals Bezirksstraße genannte Hauptstraße ist gleichsam eine Reise durch die Zeit. Bilder von archäologischen Funden der post-römischen Ära des ausgehenden 5. bis 10. Jahrhunderts, dem bajuwarischen Frühmittelalter, wechseln ab mit Ansichten des 1885 errichteten Fentwirt und dem Milchbankerl, dem Hof des Kasper Strixner (1920), Fotos der 1921 gegründeten Blaskapelle, dem Vorgänger der heutigen Stadtkapelle und einem Luftbild Unterschleißheims von 1952. Die mit Erläuterungen versehenen Exponate wirken bisweilen wie aus dem Leben gegriffen.

Der Schnappschuss der Männer vom Schützenverein Eiche mit erhobener Maß lässt den Besucher unwillkürlich an den Frühschoppen vom letzten Sonntag im Gasthaus Lohhof denken oder beim Alten Wirt, der 1510 als „Tafern Schleißheim“ erwähnt ist. Immer wieder erfreut sich der Besucher an kleinen Anekdoten. Manches Mal meint man Wolfgang Christoph sogar neben sich stehen, wie er vom „Tafernrecht“ erzählt: „Ein Tafern besaß die so genannte Taferngerechtigkeit“, hört man ihn reden. Dem „Alten Wirt“ jedenfalls war somit gestattet, Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen auszurichten. Weil auch die „Gmein“ geheißene Dorfversammlung und Ratssitzungen in dem Landgasthof ausgerichtet wurden, mauerte sich der „Alte Wirt“ zu Unterschleißheims Mittelpunkt.