Zwangsarbeiter-Denkmal: Stadt mietet fragliches Grundstück

Von Charlotte Borst schließen

Die Stadt Unterschleißheim plant seit Jahren ein Denkmal für die Zwangsarbeiter einer Flachsröste in Lohhof. Dafür mietet sie nun ein wichtiges Grundstück an.

Unterschleißheim – Die Arbeiten am Denkmal „NS-Zwangsarbeit in der Flachsröste Lohhof“ sind wieder aufgenommen worden. Künstlerin Kirsten Zeitz und Historiker Maximilian Strnad haben ihr Konzept geändert. Ein Ortstermin mit allen Beteiligten hat Ende September stattgefunden. Die Stadt will das fragliche Grundstück mit der Flurnummer 990/4 zur Umsetzung des Denkmals anmieten.

Das dreiteilige Denkmal soll an drei Orten errichtet werden, die sich aufeinander beziehen. Doch entscheidende 150 Quadratmeter an der Carl-von-Linde-Straße/ Ecke Johann-Kotschwara-Straße gehören – anders als zunächst gedacht – nicht der Stadt, sondern einem Privateigentümer. Nur das Trafohäuschen auf zehn Quadratmetern ist tatsächlich im Besitz der Stadt.

Nun wurde die Gedenkstätte umgeplant, wie Bürgermeister Christoph Böck (SPD) im Kulturausschuss berichtete: Für die Umplanung wird das Flurstück weiterhin benötigt, jedoch nur noch in einem minimalen Umfang. Erfreulicherweise konnte mit dem Vertreter der Intaurus GmbH aufbauend auf den vorangegangenen Gesprächen eine Einigung mit einem erneuten Mietangebot erreicht werden. Derzeit bestünden vonseiten der Intaurus GmbH keine Planungen für das Gelände. Der Investor hätte bei den ersten Vertragsverhandlungen jedoch zugesagt, dass bei einer weiteren Planung der sogenannte Lernort wenn irgend möglich berücksichtigt und integriert werde.

