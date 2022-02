Beim Esso-Grundstück in der Bezirksstraße in Lohhof geht seit Jahren nichts voran

Von: Charlotte Borst

Die Esso-Tankstelle an der Bezirksstraße ist Geschichte. Aber bisher wird das Grundstück nur als Parkplatz genutzt. © Archiv

Die Unterschleißheimer CSU kritisiert die Bauverwaltung der Stadt; dafür, dass beim Esso-Grundstück an der Bezirksstraße seit Jahren nichts vorangeht.

Unterschleißheim – Kritik an der Unterschleißheimer Bauverwaltung wurde bei den Haushaltsberatungen im Hauptausschuss laut. CSU-Stadtrat Stefan Diehl und seine Fraktion halten es für „essenziell“, dass das Esso-Grundstück an der Bezirksstraße endlich bebaut wird. Die Stadt hatte es vor acht Jahren erworben.

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) hält andere Projekte für wichtiger

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) sieht die Prioritäten aber an anderer Stelle: Das „Mehrgenerationenwohnen“ in Lohhof-Süd, der Wohnungsbau auf dem städtischen Grundstück im Gartenquartier, die Entwicklung der Stadtmitte und der Neubau der Michael-Ende-Schule seien „die vier Großprojekte, die wir stemmen müssen. Die Welt geht nicht unter, wenn wir das Esso-Grundstück noch ein Jahr ruhen lassen.“

Wohn- und Geschäftshaus mit Seniorenwohnungen war geplant

Vor zwei Jahren hatte die Stadt auf dem Esso-Grundstück ein Wohn- und Geschäftshaus mit Seniorenwohnungen geplant. Für die Einzelhandelsfläche hatte sich jedoch kein Supermarkt-Betreiber interessiert. Seither ist das Projekt in den Hintergrund geraten. Die Fläche wird als Parkplatz genutzt.

Mehrgenerationenwohnen in Lohhof-Süd

„Das Seniorenwohnen kann nun in Lohhof-Süd realisiert werden“, sagte Brigitte Huber (Grüne). Denn zwischenzeitlich erhielt die Stadt die Möglichkeit, mit einem Investor das „Mehrgenerationenwohnen“ zu planen. Annegret Harms (SPD) plädierte dafür, das Esso-Grundstück noch einmal zu überplanen. Die Bürger hätten viel Verständnis, dass coronabedingt „die Einnahmen nicht so sprudeln: Die angespannte Haushaltslage ist ja in anderen Kommunen noch gravierender.“

CSU: Entwicklung an zentraler Stelle in Lohhof darf nicht länger stocken

Stefan Diehl (CSU) blieb beharrlich, die CSU werde es nicht tolerieren, dass die Entwicklung an zentraler Stelle in Lohhof weitere vier Jahre stocke: „Wenn die Stadtverwaltung nicht in der Lage ist, das Grundstück zu entwickeln“, sollte man eine Ausschreibung machen und eine Baugenossenschaft beauftragen, die Stadt sei sogar Mitglied in der Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim.

Bürgermeister spricht von mangelnden Kapazitäten im Bauamt

Böck entgegnete, dass deren Statuten den Bau von Gewerbeflächen untersagten, zudem wolle man doch als Stadt bei dem Projekt mitreden und könne nur als Kommune auch Fördergelder erhalten. Er betonte: „Wir haben derzeit nicht die Kapazitäten, uns mit weiteren Projekten zu befassen.“

Bauabteilung bringe viel voran

Dieses Argument überzeugte Stefan Diehl nicht. Ernüchtert erwiderte er: „Wir billigen höhere Personalkosten und schaffen neue Stellen, aber dann haben wir das Personal nicht, um Projekte zu entwickeln.“ Die CSU wolle nicht länger zuschauen. Bürgermeister Böck verteidigte seine Mitarbeiter: „Die Bauabteilung bringt viel voran, obwohl die Personalsituation schlecht ist.“